Windstromerzeugung im Oktober 2018.

Brilon-Totallokal: Mal viel, mal wenig, aber nicht stetig! Eine Darstellung der Windstromerzeugung in den Kalenderwochen 41 (8.10. bis 14.10.) und 42 (15.10.. bis 21.10.)

brilon-totallokal: Woche 41. Viel Wind auf dem Kahlen Asten. Die Windstärke erreichte Werte zwischen 3 und 4 Bft. Diese Woche ergab eine hohe Windstromenergie in D von 2,1. Terawattstunden, das sind ca. 24,7 % von der gesamten Stromerzeugung. Woche 42. Wenig Wind auf dem Kahlen Asten, Die Windstärke lag zwischen 2 und 3 Bft

Niedrige Windstromenergie in D, es wurden nur 0,75 TWh erreicht, das sind nur ca. 7,5 % der gesamte. Erzeugung. Sogar die Solarstromerzeugung erreichte etwas höhere Werte.

Von der gesamten installierten Windstromleistung von ca. 58 Gigawatt wurden am 19.10. um 16 Uhr sogar nur 0,34 GW erreicht. Man sieht, die verlässliche Leistung der Windenergieanlagen liegt bei nur ca. 1 % der installierten Leistung und ist somit trotz dem Zubau von neuen Anlagen sehr niedrig.

In Deutschland drehen sich bei Wind ca. 29800 Windräder Für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigen in D die Windenergieanlagen (und Solaranlagen) sichere Kraftwerkskapazitäten wie Gas-, Steinkohle-, Braunkohle- und/oder neue und teure, riesige Speicherkraftwerke.

Durch den in Mitteleuropa sehr trockenen Sommer geht die Erzeugung durch Wasserkraft in diesem Herbst in Österreich, Schweiz, Norwegen und D stark zurück.

Die EEG-Umlage für uns nicht „befreite“ Verbraucher sinkt geringfügig von 6,792 auf 6,405 ct/kWh im nächsten Jahr. Höhere Netzkosten werden diesen Verbrauchervorteil wohl kompensieren.

