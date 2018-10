Einführung der Elektronischen Vergabe bei der Stadt Brilon

Brilon-Totallokal: Bieterinformationsveranstaltung am 29.11.2018

brilon-totallokal: Die Stadt Brilon lädt alle heimischen und auswärtigen Unternehmen zu einer kostenlosen Bieterinformationsveranstaltung ins Kolpinghaus, Derkere Straße 3, 59929 Brilon am 29.11.2018 (Beginn 17:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr) ein.

Im Vergaberecht haben sich in den letzten Jahren einige Änderungen ergeben. So gilt seit dem 18.04.2016 bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen oberhalb der EU-Schwellenwerte ein neues Vergaberecht. Die Vergaberechtsreform im Jahr 2016 war die größte Reform seit 2004. Hauptzielsetzung dieser Vergaberechtsreform ist eine Vereinfachung im Vergaberecht und die Sicherstellung von mehr Rechtssicherheit. Anders als im Unterschwellenbereich soll die Kommunikation mit den Bewerbern/Bietern ab dem 18.10.2018 auf elektronischem Wege abgewickelt werden.

Mit dem neuen Runderlass über die Kommunalen Vergabegrundsätze wurde in NRW zum 15.09.2018 für die Kommunen die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) in Kraft gesetzt. Auch in der Unterschwellenvergabeordnung hat die Elektronische Vergabe Einzug gehalten.

Nach der Unterschwellenvergabeordnung soll ab 01.01.2020 die Übermittlung von Teilnahmeanträgen und Angeboten in Textform ausschließlich mit Hilfe elektronischer Mittel erfolgen.

Aus diesem Grund gilt es Vorkehrungen für einen Umstellungsprozess zur Elektronischen Vergabe zu treffen. Die Bieterinformationsveranstaltung soll daher dazu dienen, einen leichteren Einstieg in die Thematik zu geben bzw. die Registrierung auf einer Vergabeplattform darzustellen. Hierzu wird Daniel Förster von D-NRW (Vergabemarktplatz Westfalen) zu der Bieterinformationsveranstaltung eingeladen. Er wird den Weg der Registrierung aus Sicht von Bietern auf dem Vergabemarktplatz Westfalen erläutern und für mögliche Fragen seitens der Unternehmen bereitstehen.

Die Stadt Brilon freut sich über zahlreiche Beteiligung von Unternehmen an der Veranstaltung.

Zur weiteren Planung der Veranstaltung ist es erforderlich, dass Sie sich schriftlich oder per E-Mail/ Fax zu der Veranstaltung bis zum 15.11.2018 anmelden. Kontaktdaten:

Stadt Brilon, Zentrale Submissionsstelle, Am Markt 1, 59929 Brilon oder per E-Mail an submission@brilon.de, Fax: 02961 794-108.

