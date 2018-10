Kurse der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Computerschreiben lernen in 2 x 2 Stunden

brilon-totallokal: In diesem zeitgemäßen Kurs lernen die Teilnehmenden blind mit 10 Fingern zu schreiben. Die Lernmethode wendet Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, Pädagogik und dem Gedächtnistraining an und verbindet sie. Die Teilnehmenden lernen dabei ganzheitlich und spielerisch ohne stures Einhämmern und frustrierenden Wiederholungen. Begleitend zum Unterricht erhält jeder ein aktuelles Lernheft und einen Zugang zu einem sehr guten Online-Tipptrainer zum Verbessern von Tempo und Genauigkeit. Eine Teilnahme ist ab 10 Jahren ist möglich. Der Kurs findet ab dem 17. November an zwei Samstagen jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr im EDV-Raum des Briloner Volksbankcenters statt.

Brilon-Totallokal: Rücken-Yoga-Workshop.

brilon-totallokal: Dieser Workshop richtet sich an Anfänger und Geübte gleichermaßen und vermittelt Körperübungen (Asanas) für den Rücken. Diese sind eingebettet in einer Anfangs- und Endentspannung. Die Körperübungen werden in Verbindung mit dem Atem langsam und achtsam ausgeführt. Dadurch wird die Muskulatur gedehnt und zugleich gekräftigt. Zudem wird der Geist ruhiger, so dass Stress abgebaut und Entspannung eintreten kann. Der Workshop findet am Freitag, den 9. November, von 18:30 bis 21:30 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Brilon-Totallokal: Arabisch für Anfänger – Schnupperkurs.

brilon-totallokal: Dieser Schnupperkurs vermittelt den Teilnehmenden einen ersten Eindruck des Arabischen. Sie lernen zum Beispiel, wie man sich begrüßt, einfache Sätze ausspricht und wie man den eigenen Namen mit arabischen Schriftzeichen schreiben kann. Der Kurs beginnt am 10. November und findet an drei Samstagen jeweils von 10:00 bis 12:30 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Brilon-Totallokal: Töpferworkshop am Wochenende.

brilon-totallokal: Töpfern kann eine ideale Methode zur Entspannung sein: Der Alltag rückt in den Hintergrund und Stress wird abgebaut. Kreatives Tun schafft neue Energien. Die Teilnehmenden haben in diesem Workshop die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung eigene Ideen zu entwickeln oder sich an Vorgaben zu orientieren. Der Kurs findet am Freitag, den 9. November, von 19:00 bis 22:00 Uhr sowie am Samstag, den 10. November, von 09:30 bis 16:00 Uhr im Werkraum der Ratmersteinschule statt. Ende November gibt es zudem noch einen Glasurtermin, der mit den Teilnehmenden abgesprochen wird.

Anmeldungen und Informationen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02961-6416 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

