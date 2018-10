Brilon-Totallokal: Das kommende Weihnachtsfest wird doppelt gefeiert – denn der schon traditionelle Adventskalender des Lionsclubs Brilon/Marsberg „rundet“ und geht ins 10. Jahr!

brilon-totallokal: Seit der Erstausgabe hat der Club mit dem Erlös des Kalenderverkaufs Kinder-und Jugendprogramme ausschließlich in der Region gefördert. Aktuell werden zum Beispiel insgesamt 55 Klassen mit dem Programm „Klasse 2000“ unterstützt, welches unter anderem die Sozialkompetenz von Grundschul-Kindern stärkt.

Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Die aktuelle Auflage steigt erneut von zuletzt 4000 Exemplare auf nun 4500, und auch die Preise und Sponsoren sind mehr geworden. 183 Gewinne im Gesamtwert von über 11.000 Euro stecken hinter den Kalenderkläppchen. Darunter sind Reisegutscheine, Eintrittskarten zu attraktiven Events, Tickets für Ballonfahrten und Gutscheine von Geschäften und Restaurants in der Region. Als Hauptgewinn gibt’s diesmal einen Bar-Preis von 1000 Euro!

Die ersten Kalender werden pünktlich zu „Brilon bei Nacht“ am 31.Oktober am Lions-Stand in der Bahnhofstraße verkauft. Auch das hat Tradition, genauso wie der Preis:

Nach wie vor kostet der Lions-Adventskalender nur 5 Euro!

Nach diesem Startschuß wird der „Glücksbringer“ dann samstags auf den Briloner und Marsberger Wochenmärkten verkauft, es gibt ihn natürlich auch jederzeit an den bekannten Vorverkaufsstellen. Bitte zugreifen, damit die Erfolgsgeschichte weitergeht – für unsere Kinder und Jugendlichen in Brilon und Marsberg!

BU.:Präsentation des neuen Adventskalenders durch Vorstands-Mitglieder des Lions Clubs Brilon-Marsberg im Heimatmuseum Obermarsberg

v.l. Jumelage-Beauftragter Reinhard Sommer, Past-Präsident Hubertus Schulte, Präsident Karsten Drewes, Jugend-Beauftragter Lukas Wittmann, Activity-Beauftragter Joachim Richter sitzend: Gründungsmitglied Dr. Adalbert Müllmann

Quelle: i. A. Joachim Richter, Lions Club Brilon-Marsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon