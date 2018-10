Pitt Moog: PALOMA Finissage

Brilon-Totallokal: Ende und Neuanfang

brilon-totallokal: Eigentlich sollte mit der Finissage PALOMA die 2003 ins Leben gerufene Serie „Parousia – Bilder von Pitt Moog“ enden: Aber der Abend war Auftakt für etwas Neues: Das Erbe von Pitt Moog wird in den nächsten Jahren im Museum Haus Hövener als Dauerausstellung weitergeführt. 180 Gäste waren gestern Abend gekommen, um sich die Werke aus seinen 3 Werkphasen der letzten 60 Jahre anzuschauen. Mit dabei waren Eva Maria Moog, Tochter des Malers, und Gisela Margraf, langjährige Lebensgefährtin von Pitt Moog.

Ehrenbürgermeister Franz Schrewe eröffnete den Abend und erzählte den Gästen, wie er Pitt Moog kennengelernt hat und wie sich die Zusammenarbeit mit Stadt und Sparkasse Hochsauerland mit Professor Pitt Moog entwickelte. Sparkassendirektor Ulrich Dolle sprach über seine Begegnungen mit dem Maler, und dass die Sparkasse Hochsauerland immer die Ausstellungen und die Präsenz der Werke von Pitt Moog gerne umgesetzt hat. Eigentlich sollte mit dieser Ausstellung die Serie enden. Aber Dank Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und dem Museum Haus Hövener geht es weiter: ab 2019 werden die Bilder von Pitt Moog auch dort zu sehen sein.

Durch den Abend führte Thomas Mester von der Kulturabteilung der Stadt Brilon. Ein Ausstellungskatalog und ein Postkartenset wurde eigens für diese Ausstellung PALOMA von Carlo Sintermann, AdSignum Dortmund, angefertigt. Sintermann ist Schüler und guter Freund von Pitt Moog und hat ihn seit Jahrzehnten begleitet. So konnte in ihm ein sehr guter Kurator gefunden, der die ganze Ausstellung und auch den wunderschönen Katalog konzipiert und umgesetzt hat. Der Katalog ist bei der Sparkasse Hochsauerland zum Preis von 20,00 €/Stück erhältlich – das Postkartenset gibt es für 14,00 €/Stück. Anfragen richten Sie bitte an m.ester@spk-hochsauerland.deoder Telefon: 02961-793183.

Ein weiteres Highlight des Abends war der musikalische Beitrag von der Briloner Sängerin Schirin Partowi. Gemeinsam mit Markus und Konstantin Wienstroer gestaltete sie den Abend musikalisch mit „Klangfarben“. Die Zusammenarbeit der Sängerin mit den Brüdern Wienstroer begann vor acht Jahren mit der Gründung des sechsköpfigen AVRAM Ensembles. In über 50 gemeinsamen Konzerten haben sie ein feines Zusammenspiel von Klassik und Jazz, alter und neuer Musik entwickelt. Eigens für diesen Abend hatte Trio unter dem Motto Klangfarben wunderschöne Stücke vorbereitet. Red and Gold, Blue in Green… die Magie der Farbklänge unvergesslicher Jazz Standards verbindet sich mit Stücken, die an das im Jahr 2010 mit Pitt Moog gemeinsam gestaltete Event zur Ausstellung Mythen der Kulturen erinnern. Hier finden Sie einige Impressionen von dem außergewöhnlichen Abend.

Foto: ©Raphael Sprenger

Bildunterschrift: von rechts: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Carlo Sintermann, Eva Maria Moog, Gisela Margraf, Schirin Partowi, Thomas Mester, Sparkassendirektor Ulrich Dolle und Ehrenbürgermeister Franz Schrewe

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon