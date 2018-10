Brilon… immer ein Ass im Ärmel

Brilon-Totallokal: Am Mittwoch, den 31.10.2018 verkaufsoffenen Abend lockt die Innenstadt mit Aktionen und Angeboten

brilon-totallokal: ‚Brilon bei Nacht‘ ist das etwas andere Shoppingerlebnis in der alten Hansestadt. Die Fassaden rund um den Marktplatz erstrahlen abends in bunten Lichtern, Strassenkünstler und Feuergaukler präsentieren ihr Können. Und in den Geschäften gibts „kleine Köstlichkeiten“, Aktionen oder das ein oder andere Schnäppchen zu schlagen. Ab dem späten Nachmittag werden einige Buden mit Süssigkeiten, Crepes und Pommes mit Currywurst am Petrusbrunnen auf dem Marktplatz aufgebaut. Auch der Veranstalter „Prima Brilon“ wird mit einem Stand auf dem Marktplatz vertreten sein.

„In zwei Wochen beginnen wir mit dem Briloner Weihnachtsspiel. In diesem Jahr gibt es eine Verknüpfung über die W.I.B-Karte (Wir-in-Brilon) auf dem man elektronisch die Punkte in den Briloner Geschäften sammeln kann“, so Stefan Scharfenbaum, Vorsitzender von Prima Brilon. „Alles bleibt im Grunde, wie es war. Der Kunde bekommt beim Einkauf seine Punkte und kann diese gegen Prämien einlösen.“

Zum Sammeln der Punkte wird eine W.I.B.-Karte benötigt. Diese ist bei „Brilon bei Nacht“ vergünstigt am Stand auf dem Marktplatz erhältlich. Wirtschaftsförderer Oliver Dülme: „Auch weiterhin soll jeder Kunde die Möglichkeit haben am Weihnachtsspiel teilzunehmen. Im Grund hat sich auch am Ablauf nichts geändert. Am Infostand kann ich gern auch gern offene Fragen klären.“ Bleibt nur zu hoffen, dass auch Petrus ein Einsehen hat und für eine trockenen Abend zum Shoppen und Geniessen noch ein Ass im Ärmel bereit hält.

Quelle: Stefan Scharfenbaum

