Einladung zu einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung

Brilon-Totallokal: Die Evangelische Kirchengemeinde, die Propsteigemeinde St. Petrus und Andreas und die Stadt Brilon laden die Bürgerinnen und Bürger zu einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung am Donnerstag, 9. November 2018 ein

brilon-totallokal: Mit der Veranstaltung möchten wir die furchtbaren Verbrechen, die am 9. November 1938 in der Pogromnacht ihren Anfang nahmen, vor dem Vergessen behüten. Vor allem in der heutigen Zeit ist es sehr wichtig gemeinsam ein Zeichen für den Frieden und gegen jegliche Gewalt zu setzen.

Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an dem jüdischen Friedhof (Derkerborn – Parkplätze sind am Schulhof der St. Engelbertschule vorhanden), von dem wir uns gemeinsamen auf den Weg zum Gedenkstein(Ecke Kreuziger Mauer/ Friedrichstrasse) begeben werden.

Der Weg führt an den Stolpersteinen in der Marktstraße 12 und 16, sowie in der Mariengasse 1 vorbei. Hierbei werden die SchülerInnen der AG „Schule ohne Rassismus“ (Heinrich-Lübke-Schule) und Franka Hachmann in besonderer Weise an das jüdische Leben in Brilon erinnern und die Schicksale der Opfer vorstellen.

Wer möchte, kann gerne tragbare Lichter mitbringen.

Quelle: Clemens Mund, Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

