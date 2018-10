Peter Liese MdEP zu Gast bei der CDA

Brilon-Totallokal: Im Rahmen der alljährlichen Klausurtagung des geschäftsführenden Landesvorstandes der CDA NRW berichtete Peter Liese über aktuelle Gesetzesvorhaben und Entwicklungen in Brüssel und Straßburg

brilon-totallokal: Dieser Impuls mündete in die inhaltliche Vorbereitung der Europawahl im kommenden Mai. Neben Liese nahmen auch die beiden Europaabgeordneten aus den Reihen der Sozialausschüssen, Elmar Brok und Dennis Radtke und der CDA Bezirksvorsitzende Bernd Nückel teil. Ralf Brauksiepe, Landesvorsitzender der CDA NRW, bedankte sich anschließend bei seinem langjährigen Weggefährten Peter Liese für seine Teilnahme an den Beratungen. „Hier in Bödefeld wurden schon viele gute Beschlüsse gefällt“, so Brauksiepe mit einem Blick auf den Tagungsort. Über 20 Jahre kommt der geschäftsführende Vorstand hier nun schon zusammen.

[von links nach rechts: Ralf Robertz, stellv. Landesvorsitzender CDA NRW, Dr. Peter Liese MdEP, Tabea Burchartz, Landesvorsitzende der Jungen CDA NRW, Dennis Radtke MdEP, 1. Stellv. Landesvorsitzende CDA NRW, Bernd Nückel, Bezirksvorsitzender CDA Südwestfalen, Alexander Scheufens, Bezirksvorsitzender CDA Aachen, Thomas Buß, Bezirksvorsitzender CDA Münsterland, Franz-Xaver Corneth, Bezirksvorsitzender CDA Mittelrhein, Daniel Güttler, Landesgeschäftsführer der CDA NRW]

Foto Europabüro für Südwestfalen

Quelle: Dieter Berger

