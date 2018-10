VHS-Tagesfahrt

Brilon-Totallokal: Werksbesichtigung bei Miele in Gütersloh

brilon-totallokal: Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg bietet im Januar 2019 eine Neuauflage ihrer beliebten Tagesfahrt nach Gütersloh zur Betriebsbesichtigung der Firma Miele an. Am Vormittag wird gemeinsam die Produktionsstätte besucht: Neben der Besichtigung von Fertigung und Montage geht es auch in das Miele-Museum.

Hier können die Teilnehmenden auf die 120-jährige Entwicklung des Unternehmens zurückschauen (Gründungsjahr: 1899). Vor der Rückfahrt ins Sauerland erwartet die Teilnehmenden nachmittags noch eine Kaffeetafel in einem idyllischen Bauernhof-Café im Delbrücker Land. Die Tagesfahrt findet am Dienstag, den 29. Januar 2019, statt. Aufgrund der hohen Nachfrage bei den vergangenen Fahrten empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung entweder telefonisch unter 02961-6416 oder online unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon