Brilon-Gudenhagen – Straßensperrung „Triftweg“

Brilon-Totallokal: In der Zeit von Montag, 29.10.2018, bis Freitag, 02.11.2018, ist ein Bereich der Straße „Triftweg“ in Brilon-Gudenhagen – in Höhe der Häuser Nr. 7 bis Nr. 17 – voll gesperrt.

brilon-totallokal: Diese Sperrung ist unumgänglich, da wegen der Trockenheit im Zusammenhang mit der Käferkalamität dringend Bäume im Straßenbereich gefällt werden müssen. Ebenso von der Sperrung betroffen sind der Spielplatz am Triftweg und die Waldroute ab der „Sahnekurve“. Der Forstbetrieb bittet um Verständnis für die durchzuführende Maßnahme im Rahmen der Verkehrssicherung. Bitte beachten Sie die Absperrungen und die Hinweise/Anweisungen der Forstwirte vor Ort, damit niemand zu Schaden kommt.

Weiterhin sind in der Zeit vom 05. bis 09.11.2018 Fällungen im Bereich „Hinter der Augenklinik“ und am Poppenberg geplant. Hierzu wird es aber nur temporäre Sperrungen geben (Rothaarsteig und am Poppenberg).

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

