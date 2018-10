Neue Kurse der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Android-Smartphone-Einsteigerkurs

brilon-totallokal: Der Kurs richtet sich an Einsteiger, die die ersten Schritte mit ihrem Smartphone machen wollen, und an Anfänger, die ihr Gerät genauer und besser kennenlernen möchten. Die Teilnehmenden erfahren, wie sie ihr Gerät konfigurieren, im Internet surfen und ihr Google-Konto sowie nützliche Apps nach ihren Bedürfnissen nutzen können. Der Kurs beginnt am 8. November und findet an drei Donnerstagen jeweils von 19:00 bis 21:15 Uhr in der Olsberger VHS-Geschäftsstelle statt.

Brilon-Totallokal: Dance-Fitness-Bauch-Beine-Po-Special

brilon-totallokal: Dance-Fitness mit Bauch-Beine-Po ist ein ganzheitliches Fitness-Workout – Hier kommt jeder ins Schwitzen! Während des Workouts werden die Teilnehmenden nicht nur Verspannungen los und trainieren ihre Muskeln, sondern stärken ganz nebenbei auch noch ihr Herz-Kreislauf-System. Bekannte Lieder aus dem Radio, lateinamerikanische Songs, aber auch beliebte Songs aus den 90ern heizen ordentlich ein und sorgen für jede Menge Spaß. Neben den erlernten Choreographien werden auch Ganzkörperkraftübungen durchgeführt. Der Kurs ist sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene geeignet und findet ab dem 10. November an zwei Samstagen jeweils von 15:00 bis 16:00 Uhr in der Turnhalle der Olsberger Sekundarschule statt.

Brilon-Totallokal: Erstellen eines individuellen Fotobuchs

brilon-totallokal: Ein Fotobuch vom Urlaub oder der Familienfeier ist die ideale Form, um unvergessliche Eindrücke wirkungsvoll und ansprechend zu präsentieren. Ein Fotobuch ist ein wunderbares Geschenk oder eine schöne Erinnerung. Mit einer erprobten kostenlosen Software wird in diesem Kurs die Verarbeitung der digitalen Fotos vorgenommen und gemeinsam Schritt für Schritt ein Fotobuch angelegt. Dabei werden auch einfache Möglichkeiten der Bildbearbeitung und -verbesserung behandelt und gezeigt, wie man Bilder arrangieren und mit Texten versehen kann. Wer eigene Bilder mitbringt, kann gleich mit der Gestaltung seines persönlichen Fotobuches beginnen. Teilnahmevoraussetzungen sind EDV-Grundkenntnisse. Der Kurs beginnt am 7. November und findet an drei Mittwochen jeweils von 18:30 bis 20:45 Uhr im EDV-Raum der Olsberger Sekundarschule statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02962-3080 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon