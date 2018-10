Papiersammlung der Kolpingsfamilie Olsberg

Brilon-Totallokal: Wer trotz der im Oktober stattgefundenen „Aktion Rumpelkammer“ noch Papier im Keller hat, kann dieses am kommenden Wochenende in Olsberg entsorgen

brilon-totallokal: Olsberg. Am ersten Novemberwochenende stehen die Sammelcontainer der Kolpingsfamilie Olsberg auf dem Parkplatz oberhalb des ehemaligen Olsberger Krankenhauses. Am Freitag, 02. November, von 16:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag, 03. November, von 8:00 bis 10:00 Uhr können Papier und klein gefaltete Kartonagen angeliefert werden.

Helfer der Kolpingsfamilie sind zu den angegebenen Uhrzeiten vor Ort und beim Verladen behilflich. Ebenfalls werden Weinkorken gesammelt. Diese werden an eine Behindertenwerkstatt weitergeleitet, die daraus hochwertiges Dämmmaterial herstellt. Bei Interesse steht detailliertes Info-Material zur Verfügung. Infos bei Werner Müthing, Tel.: 02962/5791.

Quelle: Christine Müthing

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon