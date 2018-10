Brilon laut! CD Präsentation von Rustikarl und One Tape

Brilon-Totallokal: Es entstanden zwei hörenswerte CD-Alben, die nun unter den Titeln „raus“ (ONE TAPE) und „Therapie“ (Rustikarl) veröffentlicht werden…

brilon-totallokal: Wie war es doch gleich? Die Jugend von heute zeigt zu wenig Einsatz? Das gilt bestimmt nicht für die Briloner Rockbands One Tape und Rustikarl. Mit viel Engagement und harter Arbeit schaffte jede Band es, innerhalb weniger Monate und neben Job, Schule oder Studium, ihre Emotionen und Gedanken in Form eigener Songs zu einem Debütalbum zusammenzustellen. So entstanden zwei hörenswerte CD-Alben, die nun unter den Titeln „raus“ (ONE TAPE) und „Therapie“ (Rustikarl) veröffentlicht werden. Die Bands verstehen sich auch privat und haben jede Menge Spaß sich in gemeinsamen Projekten zu präsentieren. So rockt am Samstag, 10. November die Briloner Musikszene auf ihrer großen Releaseparty im Briloner Bürgerzentrum Kolpinghaus. Die Gäste erwartet auf Wunsch der Bands auch ein Special Guest, der den Szeneinsidern bestens bekannt sein dürfte.

Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr und es konnten schon fast 400 Tickets im Kartenvorverkauf verkauft werden. Restkarten sind noch in den Vorverkaufsstellen BWT, Inforo, Kump, KäptnBook und Podszun für 8 Euro zu erhalten.

Zur Eintrittskarte gibt es einen Gutschein, mit dem beide CD-Alben gemeinsam und signiert für 15 Euro erworben werden können.

Auf der Brilon Laut! Release-Party werden die heimischen Musiker mit ihren durchweg deutschsprachigen Songs einen weiteren großen Schritt in das Musikbusiness bestreiten. Denn beide Alben werden ab Ende Januar 2019 auch bundesweit über die Firma Cargo Records in Wuppertal in den Vertrieb gehen.

Rustikarl und One Tape treffen mit ihren Songs die Emotionen und Lebensmuster ihrer Zeitgenossen. Musik ist für beide Bands Leidenschaft, Freundschaft und Vision zugleich – eben das Entscheidende, was das Leben einfacher und genialer macht.

Mit Musik kommt man „raus“ aus alten Gedanken, aus negativen Emotionen und manchmal auch zu engen Lebensstrukturen. Musik schafft Freiheit, Vertrauen und ist „Therapie“ zugleich. Diese Botschaft bringen beide Bands in ihren brandneuen Debütalben zum Ausdruck – musikalisch eingerahmt von harten Gitarren, knallendem Schlagzeug und melodischem Gesang.

Wer sich vorab schon einmal überzeugen möchte, der findet einige der Songs bereits jetzt auf den gängigen Onlineplattformen wie spotify, itunes oder amazon.

Quelle: Michael Klauke

