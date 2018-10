Steve Brenke aus Brilon Vizemeister im Natural Bodybuilding

Brilon-Totallokal: Der Verband GNBF ( German Natural Bodybuilding Federation ) bei dem Steve Brenke startet, setzt sich gezielt gegen Doping ein…

brilon-totallokal: Steve Brenke aus Brilon konnte am Samstag den 20.10.18 in Siegen den Titel des deutschen Vizemeisters im Natural Bodybuilding erringen. Der 36 jährige Personal Fitness Trainer war bereits in den vergangenen Jahren mehrfacher Finalist und konnte auch mit den von Ihm betreuten Athleten bereits Erfolge feiern. In einem starken Teilnehmerfeld konnte er sich diesmal gut behaupten und unterlag lediglich knapp dem späteren Gesamtsieger aller Klassen.

Der Verband GNBF ( German Natural Bodybuilding Federation ) bei dem Steve Brenke startet, setzt sich gezielt gegen Doping bzw. die Verwendung leistungssteigernder Medikamente im Bodybuilding ein und testet seine Athleten regelmäßig auch außerhalb der Wettkampf Saison. „Da in dieser Leistungsgesellschaft auch im Breitensport Doping immer mehr zum Thema wird, ist es mir wichtig ein Zeichen zu setzen und gerade jungen Fitnessbeigesterten zu zeigen, was mit Training, guter Ernährung und dem entsprechenden Willen möglich ist“, so Brenke.

Quelle: Privat

