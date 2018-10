7. Almer Männerfrühstück

Brilon-Totallokal: Das nächste Männerfrühstück findet am 14. November 2018 statt.

brilon-totallokal: Alme. Es ist wieder soweit. Im Winterhalbjahr 2018/19 organisiert die ALME AG wieder im November 2018 sowie im Januar und März 2019 das beliebte Männerfrühstück. Das nächste Männerfrühstück findet am Mittwoch, 14. November 2018 ab 09:00 Uhr in der „Klön-Ecke“ bei Manuela und Norbert Schulte in Alme statt. Zu diesem Frühstück sind wieder alle Männer eingeladen, die Zeit und Lust haben, in unterhaltsamer Runde gemeinsam zu frühstücken. Die ALME AG freut sich auch wieder auf die Gäste aus den Nachbardörfern.

Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens Freitag, 9. November 2018 in der „Klön-Ecke“ unter 02964 764 oder bei Wolfgang Kraft (Alme AG) 02964/529. Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Platzkapazität begrenzt ist, wird eine rechtzeitige Anmeldung empfohlen.

Foto: Norbert Schulte, Klön-Ecke (Fotoarchiv: ALME AG)

Quelle: Wolfgang Kraft

