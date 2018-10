Dino im Regenwaldglas

Brilon-Totallokal: Museumsaktion zu Brilon bei Nacht.

brilon-totallokal: Am 31.10.2018, um 18:00 Uhr und um 20:00 Uhr, erwecken wir den urzeitlichen Regenwald der Dinosaurier zu neuem Leben. Im düsteren Gewölbekeller des Museums Haus Hövener , zwischen den uralten Knochen des Iguanodon, stellen wir mit Euch (Dinofans im Alter von 5 – 10 Jahren ) erstaunliche Minibiotope her. Die Materialkosten betragen 10 €uro pro Glas und Kind. Anmeldungen bitte telefonisch unter 02961 -9 63 99 01 oder per Mail: museum@haus-hoevener.de

Das Museumsteam freut sich auf viele große und kleine Besucher an diesem Abend. Gäste zahlen an diesem Abend den halben Eintrittspreis; das Museum ist bis 22:00 Uhr geöffnet.

Quelle: Museum Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon