Radfahrer fährt gegen geparkten Pkw

brilon-totallokal: Brilon (ots) – Sonntagabend, gegen 20:00 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Radfahrer aus Brilon gegen ein geparktes Auto im Rübezahlweg in Gudenhagen. Bei dem Zusammenprall wurde der Mann verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb. Ein durchgeführter Alkoholtest dort ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. An dem Fahrrad und dem Auto entstand Sachschaden.

