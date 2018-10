Brilon-Totallokal: Das DRK-Familienzentrum & Kindertageseinrichtung Thülen nahm gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Thülen an der Aktion „Deckel gegen Polio“ teil.

brilon-totallokal: Bei dieser Aktion werden Deckel von Plastikflaschen gesammelt und dann veräußert. Der Verkaufserlös kommt der weltweiten Kampagne „End Polio now“ zu Gute. Polio ist eine Infektionskrankheit und wird auch als Kinderlähmung bezeichnet. In Deutschland gilt Polio als ausgerottet, weltweit gibt es jedoch noch Länder in denen die Krankheit auftritt. Ziel der Aktion ist es, dass die Kinder in diesen Ländern geimpft werden und so kein Kind mehr an Kinderlähmung erkranken soll. Ungefähr 500 Deckel sorgen für eine Lebensrettende Impfung. In Thülen kamen im Aktionszeitraum etwas mehr als sieben volle Säcke mit Plastikdeckeln zusammen.

BU: Das DRK-Familenzentrum & Kindertageseinrichtung Thülen unterstützt gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Thülen die Aktion „Deckel gegen Polio“

Foto: DRK Brilon

Quelle: Elena Schlüter, DRK Brilon KiTa gGmbH

