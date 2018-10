Autorenlesung mit Stephan Kaußen an der Marienschule

Brilon-Totallokal: Direkt nach den Herbstferien 2018 stand an der Marienschule ein weiteres besonders Ereignis im Jubiläumsjahr zum 90-jährigen Bestehen der Schule auf dem Programm: eine Autorenlesung.

brilon-totallokal: Zusammen mit der Buchhandlung Podszun hatte man Stephan Kaußen in die Aula der Schule eingeladen, wo fast 200 Neunt- und Zehntklässler dem Autor und Südafrikaexperten lauschten, als er aus seinem aktuell erschienenen Buch „Nelson Mandela“ vorlas bzw. über das Leben und Wirken des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten in beeindruckender und spannender Art und Weise erzählte. Er brachte den Schülerinnen und Schülern so den privaten und politischen Werdegang des Staatschefs näher, den Kaußen immer wieder als Vorbild bezeichnete, indem er beispielsweise auf seine Kindheit, seine Verhaftung und seinen Kampf für die Freiheit aller Menschen einging.

Da Kaußen nicht nur Buchautor, sondern auch Sportreporter beim Radiosender WDR 2 ist, ließ er es sich nicht nehmen, eine Kostprobe seines Könnens zu präsentieren, indem er eine Fußball-Livereportage nachstellte und diese zur Freude aller vom Stadion in die Aula der Marienschule verlegte.

