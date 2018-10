Die Caritas Brilon sagt Dankeschön

Brilon-Totallokal: Ehrenamtstag mit Wunsch-Workshops und Kirchen-Kabarett

brilon-totallokal: Roter Teppich für das Ehrenamt: Der wurde jetzt für 90 Gäste vor dem Briloner PfarrZentrum ausgerollt. Einen Sonntagnachmittag lang sollten die Geber ganz viel zurückbekommen. „Wir wollen heute Danke sagen“, begrüßte Vorstand Heinz-Georg Eirund die Ehrenamtlichen, die sich in den Caritas-Konferenzen, der Alten- und Behindertenhilfe sowie in der Flüchtlingshilfe engagieren. Die Danksagung wurde dabei weit mehr als nur in Worte gefasst.

Das Team vom Caritasverband Brilon hatte für die Gäste ein facettenreiches Workshop-Angebot zusammengestellt, aus dem jeder frei wählen konnte. Dazu gehörten ein Klangschalen-Workshop, Kneipp zum Wohlfühlen, eine Mitsing-Aktion, Progressive Muskel Entspannung, Herbstliche Deko zum Selbermachen und Gesunde Ernährung. Zuvor aber sprach Heinz-Georg Eirund, Vorstand Caritasverband Brilon, seinen Dank aus: „Das Zusammenspiel der ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie der Dienste und Einrichtungen des Verbandes bilden zusammen ein umfassendes Netz der Hilfe und sind deshalb ein starkes Stück Kirche in den Dekanaten Waldeck und Hochsauerland-Ost. Ein kostbarer Schatz.“ Dessen Stärke auch in Zahlen genannt werden kann. Im Einzugsgebiet der Caritas Brilon engagieren sich 1.100 Ehrenamtliche. In der Diözese Paderborn sind es rund 17.000 Engagierte für die Caritas aktiv, die jährlich 1.300.000 Stunden ehrenamtlich tätig sind. „Nimmt man einen Stundenlohn von 15 Euro an, beläuft sich das betriebswirtschaftliche Ergebnis auf 19.500.000 Euro“, rechnete Vorstand Eirund: „Ein gewaltiges Volumen an Hilfe, dass hauptamtlich nicht finanzierbar ist und damit eine unglaubliche Leistung für die Gesellschaft darstellt.“

Neben der Schaffenskraft ehrenamtlichen Engagements blickte Eirund auch auf die Zukunft, in der Sorgen durchscheinen. Eirund fragte: „Wie gewinnen wir Ehrenamtliche, wenn diese sich für Engagement mitunter rechtfertigen müssen, gar beschimpft werden? Wie können wir Menschen für die Aufgaben der Herzlichkeit in einer Welt gewinnen, die kälter, egoistischer, unbarmherziger zu werden scheint? Wie steht es um die Wertschätzung? Müssen wir Ehrenamt neu definieren, in einer Zeit, in der sich Berufs- und Lebenswelten ändern? Fragen, deren Antworten drängend sind und gleichwohl Brisanz besitzen. Fragen stellen und gemeinsam Antworten finden, auch dies gehört zu der Zukunftsagenda der Caritas.

Auf dem Ehrenamtstag stand zuvorderst aber die Wertschätzung an. Nach dem einstündigen selbst gewählten Bildungs- und Wohlfühlprogramm folgte mit dem Auftritt der Kirchen-Kabarettistin Ulrike Böhmer ein weiteres Dankeschön-Highlight für die Gäste. Nach einer ebenfalls erheiternden wie besinnlichen Ansprache erteilte Dechant Bernd Conze den Abendsegen, bevor der Ehrenamtstag des Caritasverbandes Brilon bei einem Imbiss ausklang.

Info

Für Talentgeber und Zeitschenker

Wer sich ehrenamtlich in der Caritas engagieren will, kann dieses projektbezogen oder langfristig tun. Es gibt viele Möglichkeiten, Einsatzfelder und Menschen jeden Alters, mit denen Talente und Zeit geteilt werden können.

Caritas-Konferenzen, Warenkörbe, Omnibus: Uli Schilling (02961) 971913 oder Alice Lessing (05631) 5064688

Behindertenhilfe: Nadine Gebauer (025961) 9657413

Flüchtlingshilfe mit Hausaufgabenbetreuung und Sprachkuren: Ingrid Asmus (02961) 971953

Quartiersprojekt St. Engelbert: Jutta Hillebrand-Morgenroth (02961) 9657414

BU.: Bei einer Fotoaktion konnten sich die Gäste des Dankeschön-Tages für das Ehrenamt im roten Herzkostüm ablichten lassen – passend zur Caritas-Kampagne „Hilfe durch Dich“.

Fotos: Caritas Brilon

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon