Dirk Wiese zum Austausch bei der GAB in Brilon

brilon-totallokal: Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese besuchte gemeinsam mit Ratsherr Siegfried Gründer (Altenbrilon) die gemeinnützige Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Hochsauerland am Standort in Brilon. Dabei verschafften sich Dirk Wiese und Siegfried Gründer einen Eindruck von der immens wichtigen Arbeit vor Ort, die im Schwerpunkt langzeitarbeitslose Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt rückt und Ihnen auf dem Weg zu einem strukturierten Tagesablauf zur Seite steht, insbesondere durch die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.

Dabei gelingt häufig die berufliche Wiedereingliederung und damit der Sprung zurück auf den Arbeitsmarkt. Für andere bietet hingegen der auf Bundesebene von der SPD auf den Weg gebrachte Soziale Arbeitsmarkt eine wichtige Perspektive. Vielen Brilonerinnen und Brilonern ist gerade das Solidarkaufhaus ein Begriff, welches alte Möbel restauriert, aufbereitet und in den liebevoll eingerichteten Verkaufsräumen zum Kauf anbietet. Ganz nach dem Prinzip der GAB: Solidarität, Nächstenliebe und humanistische Verantwortung.

Quelle: Dirk Wiese

