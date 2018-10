Dr. med. Ruhr und Dr. med. Garbrecht: Vortrag zum Thema Herzrhythmusstörungen

Brilon-Totallokal: AOK NORDWEST macht sich für schwache Herzen stark…

brilon-totallokal: Viele Menschen sind von Herzrhythmusstörungen betroffen. Es besteht eine große Unsicherheit darüber, ob diese harmlos oder gefährlich sind und wie sie behandelt werden können. Vorhofflimmern ist die häufigste behandlungsbedürftige Herzrhythmusstörung, insbesondere bei älteren Menschen. Rund zwei Millionen Betroffene leben in Deutschland, Tendenz steigend. Aus diesem Grund stehen die Herzwochen 2018 unter dem Motto „Herz außer Takt“ – Vorhofflimmern und Gerinnungshemmung.

Wie kann man sich vor der Volkskrankheit Vorhofflimmern und seiner größten Gefahr, dem Schlaganfall, schützen? Wie kommt es zu Vorhofflimmern und wer ist besonders gefährdet? Wie wird Vorhofflimmern festgestellt? Welche Therapien helfen? Antworten auf diese und weitere Fragen geben Ihnen die Herzspezialisten.

Die Deutsche Herzstiftung e.V. führt in Zusammenarbeit mit der AOK NORDWEST im Rahmen der Herzwochen zwei Vortragsveranstaltungen mit anschließender Diskussion durch.

In Brilon am 06.11.2018 um 18:30 in der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, Sitzungssaal, Bahnhofstr. 18. Hier sind Dr. med. Bernhard Ruhr und Dr. med. Marc Garbrecht, Fachärzte für Innere Medizin und Kardiologie, die Referenten.

Alle Interessenten sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Kristin Winterhoff