Brilon-Totallokal: Fruges Straße halbseitig gesperrt

brilon-totallokal: Olsberg. Die Stadt Olsberg richtet in der Fruges Straße eine neue Bushaltestelle ein. Ab dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember wird hier die Linie R31 Olsberg-Bruchhausen Station machen, um die Anbindung an die Verbrauchermärkte zu optimieren.

Die Haltestelle wird sich auf der östlichen Seite der Fruges Straße im Bereich zwischen den beiden Querungshilfen befinden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die neue Haltestelle auch mit einem Wartehäuschen ausgestattet werden.

Um die Haltestelle zu errichten, muss die Fruges Straße von Montag, 5. November, bis einschließlich Freitag, 9. November, halbseitig gesperrt werden. Die Zu- oder Ausfahrt vom Parkplatz der Märkte Aldi, Rossmann und Sport Compact ist in dieser Zeit über die Fruges Straße nicht möglich. Als Alternative steht die Zufahrt von der Straße Ruhrufer zur Verfügung. Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: i.A. Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

