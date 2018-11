Braut- & Abendmoden Brilon & Holger Mast HoMa-Eventplanung präsentieren die erste Hochzeits- & Festmesse im Autohaus Mercedes-Benz Witteler Automobile in Brilon

Brilon-Totallokal: 25 Firmen aus Brilon und Umgebung stehen Ihnen Rede und Antwort und informieren Sie kompetent zu Ihrem Fest

brilon-totallokal: „Wir werden am Sonntag, den 11. November, von 10 bis 17 Uhr in dem ohnehin schon tollen Ambiente eine schöne persönliche Atmosphäre schaffen“, so Organisator Holger Mast von der Firma HoMa-Eventplanung. „25 Firmen aus Brilon und Umgebung stehen Ihnen Rede und Antwort und informieren Sie kompetent zu Ihrem Fest. Bei der Messe können Sie sich über eine freie Trauung informieren, erhalten eine kompetente Beratung in Sachen Kleider und Anzüge und selbst Kindermode ist vor Ort. Tipps in Sachen Feuerwerk, eine große Auswahl an Ringen, die das Paar ewig verbindet – denn diese sollten gut gewählt sein – oder das passende Tattoo für die Ewigkeit werden ebenso vorgestellt wie toller Blumenschmuck, professionelle Foto- & Videografie und eine Fotobox. Informieren Sie sich über die neuesten Trends in Sachen Frisur und Make up sowie die passende Torte. Oder sollen es Cup Cakes sein? Eine mobile Tanzschule, das perfekte Catering und ein Dekoverleih runden das Angebot ab. Sie können aber auch alles aus der Hand geben, und Ihr Event komplett planen lassen. Und selbstverständlich wird Witteler Automobile seine neusten Modelle zur Schau stellen.“

Um 12.00 und um 15.00 wird eine Modenschau von Braut- & Abendmoden Brilon stattfinden. Abgerundet wird diese von Herrenausstatter Christian Leisse und Rassmus der Kinderladen. Nicht mehr weg zu denken, ist der Livegesang in der Kirche, im oder am Standesamt. Auch hierzu wird es während der Modenschau eine Kostprobe geben.

Für das leibliche Wohl vor Ort ist gesorgt. Es wird einen eigenen Bereich geben mit unterschiedlich dekorierten Tischen, damit sich die Besucher ein Bild machen können, wie Ihre Tafeln am eigenen Festtag aussehen könnten.

„Ein riesen Dankeschön geht an das Autohaus Witteler, das uns dieses tolle Autohaus für die erste Hochzeits- & Festmesse zur Verfügung stellen“, so Holger Mast stellvertretend für alle Aussteller. „Wir freuen uns sehr auf eine tolle Messe mit vielen Besuchern, denen wir hoffentlich viele Fragen beantworten können und die bei uns kompetente Partner für ihr Fest finden“, so Martina Müller und Holger Mast.

Der Eintritt von 2 € wird an den Verein Kinderlachen e.V. für Kinder in Not gespendet.

BU: Martina Müller-Redecker, Fidan Karakoc, Holger Mast, Susanna Kleff, Sarah Schäfer, Tanja Dietrich, Andreas Weber, Paul Witteler und Werner Müller (v. li.) freuen sich mit den weiteren Ausstellern auf eine tolle Hochzeits- und Festmesse.

Foto: Steffi Wegener

Text: Holger Mast

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon