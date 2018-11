Aftetalbrücke B 480n bei Bad Wünnenberg – Vorschub auf den 5, Pfeiler geglückt…

brilon-totallokal: Wünnenberg. Der Steuermann an der Hydraulik gleitet mit dem Überbau in Richtung Brilon. In den ersten 3 Tagen in dieser Woche ist der Firma Bögl wieder ein wichtiger Brückenschlag gelungen. Der Vorschub vom gewaltigen Stahlüberbau in Richtung Brilon ist trotz einer sehr stürmischen Nacht nach Plan verlaufen.

Nun noch 2 Takte, einmal 120 m und dann noch 94 m auf das südliche Widerlager, dann liegt der Überbau an der richtigen Stelle.

Der Überbau mit nach oben offenem Trapez hat oben eine Breite von 9,25 m und eine Höhe von ca. 5 m. Für die die dreispurige Fahrbahn wird das Trapez durch eine bewehrte Betondecke noch um 2 mal 3,55 m verbreitert.

Der Steuermann hat sein Bedienpult für die 4 Hydraulikzylinder an den Zugseilen auf dem Brückenüberbau, somit „fährt“ er mit nur ca. 5 m pro Stunde in Richtung Brilon.

