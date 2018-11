Kurse der VHS Brilon und Olsberg

Brilon-Totallokal: Farb- und Typberatungs-Workshop für Frauen

brilon-totallokal: Tolles Aussehen und positive Ausstrahlung sind keine Frage des Alters oder Einkommens. Wichtig ist, seinen eigenen Typ zu kennen und geschickt zu unterstreichen. Wer Make-up, Mode und Accessoires auf Haut- und Haarfarbe abstimmt, wirkt immer attraktiv. Ob kühler oder warmer Farbtyp, Frühling-, Sommer-, Herbst- oder Wintertyp: Mit Hilfe unkomplizierter Check-ups findet jede Frau ihren persönlichen Stil. Der Workshop findet am Samstag, den 10. November, von 10:00 bis 15:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Brilon-Totallokal: Autogenes Training zum Kennenlernen

brilon-totallokal: Das Autogene Training beruht insbesondere auf der Erkenntnis, dass man über Konzentration körperliche Prozesse beeinflussen kann. Ziel ist es, sich selbst in einen Zustand der Entspannung zu versetzen und physische wie auch psychische Verspannungen zu lösen. An den drei Kursabenden erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in das Training und die Ziele. Der Kurs beginnt am 16. November und findet an drei Freitagen jeweils von 18:30 bis 20:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Anmeldungen zu beiden Kursen sind telefonisch unter 02961-6416 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Neue Kurse der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Sauerland meets Kokos – Vegetarische Crossover-Küche

Vermutlich hat jeder ein paar Lieblingsrezepte mit bewährten Zutatenkombinationen, die man immer wieder aus dem Ärmel schütteln kann. Diese traditionellen Rezepte werden im Kurs zerlegt, neu gemischt und anders kombiniert – Und daraus entsteht die neue und absolut leckere Crossover-Küche! Der Kurs findet am Dienstag, den 20. November, von 18:00 bis 21:00 Uhr in der Küche der Olsberger Sekundarschule statt.

Brilon-Totallokal: Achtsamkeits-Workshop für Anfänger

Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt vollkommen präsent zu sein. Achtsamkeit kann das Wohlbefinden und die Gesundheit steigern und helfen, das Leben bewusster und intensiver wahrzunehmen. In diesem Workshop lernen die Teilnehmenden schrittweise vertiefende Meditationsübungen kennen, um das individuelle Wohlbefinden zu steigern. Der Workshop findet am Samstag, den 24. November, von 10:00 bis 12:15 Uhr im AquaOlsberg statt.

Brilon-Totallokal: Moderne Abstrakte Acrylmalerei

In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden in privater Atmosphäre die Grundtechniken für die moderne abstrakte Acrylmalerei auf Leinwand kennen. Unter fachkundiger Anleitung der Dozentin wird Schritt für Schritt ein eigenes und individuell gestaltetes Bild erstellt. Der Workshop findet am Samstag, den 24. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr im Atelier Guhlow in Bestwig-Nuttlar statt.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

