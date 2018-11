Für Leser von Brilon-Totallokal – Mit Codewort Heldenmoment 5% Extra-Rabatt sichern !!!

Für Leser von Brilon-Totallokal gibt es für alle, die das Codewort #Heldenmoment an der Kasse nennen noch 5% Extra-Rabatt auf ein Teil Deiner Wahl.*

brilon-totallokal: Selbst wenn, lohnt sich noch der Abstecher zu Liquid-Life. Komm vorbei, denn am 03.11.2018 öffnet der Liquid Life Lagerverkauf am Ostring 2 in Brilon das letzte Mal seine Pforten. Zwischen 10 und 16 Uhr heißt es: Alles muss raus, damit ab nächster Woche der Umbau für den neuen Premium Bike- und E-Bike Store starten kann.

Im Shop sind noch einige Bikes und E-Bikes der Top-Marken um bis zu 50% reduziert. Liquid-Life bietet Euch die Möglichkeit mit Einzelstücken, Vorjahresmodellen und Rädern mit minimalen optischen Mängeln ein echtes Schnäppchen zu ergattern.

Zusätzlich werden auch Zubehör und Bekleidung extrem preiswert rausgehauen!

Und als besonderes Extra für die Leser von Brilon-Totallokal gibt es für alle, die das Codewort #Heldenmoment an der Kasse nennen noch 5% Extra-Rabatt auf ein Teil Deiner Wahl.*

Wer weiß, vielleicht bretterst du ja nächste Woche schon auf deinem brandneuen Bike die Trails entlang oder sattelst dein Trekkingrad für eine spannende Tour.

So oder so, wir sehen uns auf dem Bike!!!

*pro Kunde nur ein Mal anwendbar. Gilt ausschließlich im Ladengeschäft am Ostring 2 und nur am 3.11.2018

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon