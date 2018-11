Let’s sing: Briloner Weihnachtsmarkt lebt von beschwingter Chormusik

Brilon-Totallokal: Winterlich, weihnachtlich, klassisch und jazzig – große Vielfalt der Stile

brilon-totallokal: Seit Jahrhunderten ist der Advent erfüllt von Musik. Am besten hausgemacht, in der Familie, bei Plätzchen und Kerzenschein. Und gerade heute, in einer hektischen Zeit, ist gemeinsamer Gesang wieder angesagt. Zum Briloner Weihnachtsmarkt vom 29. November bis zum 2. Dezember greift die Sparkasse Hochsauerland diesen Trend auf und lädt zahlreiche Chöre aus der Region ein – an vielen Programmpunkten ist das Publikum zum Mitsingen geladen.

Feierliche, getragene Weisen erklingen ebenso wie moderner, weihnachtlich-winterlicher Sound. Bei kalten Außentemperaturen schnipsen die Finger zu jazzigen Stücken. Althergebrachte Lieder, die vielleicht schon lang vergessen sind, erwärmen das Herz. Und wer textsicher ist oder die Melodie kennt, stimmt spontan ein oder summt mit. Andere lassen sich inspirieren, auch daheim die Weihnachtszeit musikalisch zu gestalten.

Die Region um Brilon herum ist reich an hervorragenden Ensembles, die teilweise Preise gewonnen haben. So wie der Briloner Frauenchor „Just for Joy, der sich mit dem Titel „Meisterchor im Chorverband NRW“ schmücken darf. Wenn die rund 50 Sängerinnen drei- und vierstimmig Pop, Gospel, Jazz und Swing intonieren, ist das Publikum unweigerlich mitgerissen.

Interaktiv läuft das Konzert des bundesweit bekannten Kinderliedermachers Heiner Rusche ab. Er holt sich die Minis der Kindergärten St. Elisabeth, St. Maria im Eichholz und St. Petrus & Andreas auf die Bühne und animiert auch die Kids im Publikum, mitzumachen. Der vielköpfige Kinderchor der „Neuen Chorwerkstatt Brilon“ wagt sich hingegen an monumentale Klassiker heran und erweckt sie mit hellen Stimmen zum Leben. Auch der Auftritt der Jojos mit ihrer Kinderweihnachtsshow zusammen mit der DRK Kita lädt zum mit- und nachsingen ein.

Einen großen Auftritt haben die Chöre des Gymnasiums Petrinum. Zahlreiche Schüler machen je nach Alter beim Unterstufen- und Schulchor mit. Das Liedgut umfasst ein breites Repertoire an verschiedenen Musikstilen in deutscher und englischer Sprache – beim Weihnachtsmarkt speziell abgestimmt auf die Winterzeit. Mehr als 50 Sängerinnen und Sänger sind bei den „Altenbürener Sängerfreunden 1979“ aktiv. Ihr Programm reicht von Volksliedern über moderne und klassische Stücke bis hin zu geistlicher Musik, Musicalstücken und Chansons.

„Abgestimmt“ heißt ein Vokalensemble aus dem benachbarten Olsberg. Von Gospel über Rock, Pop und Swing, von gefühlvoll bis frech bieten die zwölf Frauen ein überraschend breites Repertoire verschiedener Stile. Zuletzt traten sie bei der diesjährigen WDR-Produktion „Der beste Chor im Westen“ auf. Einen originellen Namen hat auch der Frauenchor im MGV Velmede: feinCHORd. Das männliche Pendent, die MGVchen sind ebenfalls mit dabei.

Hinzu kommen mehrere Instrumentalgruppen: Auch bei deren Darbietungen lässt sich’s gut mitsingen. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt ist an allen vier Tagen frei

Öffnungszeiten

Donnerstag: 15.00 bis 22.00 Uhr

Freitag: 14.00 bis 23.00 Uhr

Samstag: 11.00 bis 23.00 Uhr

Sonntag: 12.00 bis 18.00 Uhr

Programm

Donnerstag, 29. November

16 Uhr Blechbläser-Quartett des Blasorchesters Brilon und Eröffnung durch Sparkassendirektor Peter Wagner und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

16.15 Uhr Die JoJos – Kinderweihnachtsshow zusammen mit der DRK-Kita Brilon

17.15 Uhr Just for Joy – Frauenchor Brilon

18 Uhr Bläserkreis Gymnasium Petrinum

19 Uhr RUSTIKARL – Punk’n’Roll

20 Uhr DJ-Christmas-Mix by Henning & BlackSmith

Freitag, 30. November

15 Uhr Heiner Rusche mit den Kindern der Kigas St. Elisabeth, St. Maria im Eichholz und St. Petrus & Andreas

16 Uhr Neue Chorwerkstatt

17.30 Uhr BigBand Gymnasium Petrinum und Junior-Big-Band

19.30 Uhr The Rebel Tell Band – Schlagerbilly

Samstag, 1. Dezember

11 Uhr Schlemmern, Stöbern und Genießen

14 Uhr Lama-Wanderung für Kinder

15 Uhr Chöre des Gymnasiums Petrinum

16 Uhr Altenbürener Sängerfreunde 1979

17 Uhr BBB – Breylske Big Band – Swinging Christmas

19.30 Uhr Deejay Plus – DJ trifft Livemusiker

Sonntag, 2. Dezember

12 Uhr Quinty Brass aus Olsberg

13 Uhr Abgestimmt – Vokalensemble aus Olsberg

14 Uhr FeinChord trifft MGVchen

15.30 Uhr &Band – zwei Musiker, zwei Instrumente

Quelle: Susanne Schulten, REDAKTIONSBÜRO

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon