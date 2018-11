Einbruch in Pfarrheim

Blaulicht-Nachrichten: Innerhalb des Gebäudes wurden mehrere Türen aufgebrochen…

brilon-totallokal: Bigge. (ots) – In der Nacht von Freitag, 02.11.2018 auf Samstag, 03.11.2018 drangen bislang unbekannte Täter in ein Pfarrheim auf der Straße „Am Kirchplatz“ in Bigge ein. Die Einbrecher hebelten zunächst ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Sämtliche Räume wurden durchsucht, wobei auch innerhalb des Gebäudes mehrere Türen aufgebrochen wurden.

Es entstand erheblicher Sachschaden. Eine Aussage zum Diebesgut kann bislang noch nicht getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02933-90203311 in Verbindung zu setzen. (MS)

Quelle: Polizei HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon