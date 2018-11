Endspurt für Päckchenabgabe bis zum 15. November

Brilon-Totallokl: Schuhkartons bald auf dem Weg in die Empfängerländer

brilon-totallokal: Nur noch bis zum 15. November gibt es die Möglichkeit, einen Schuhkarton mit Geschenken zu füllen und bei der örtlichen Sammelstelle von Gaby Lange und Petra Kemmerling, Hoppeckestraße 20, 34431 Marsberg-Beringhausen, Tel. 02991/1544, oder in einer der folgenden Annahmestellen abzugeben: Kinderarztpraxis Michael Ecken und alle Briloner Apotheken, Sorgenfrey’s Apotheke in Bredelar, Werbewerkstatt Susanne Wöhler in Helminghausen, Apotheke Adorf, alle Marsberger Apotheken, bei den Tourist-Informationen Bestwig und Meschede, „Weiberkram mit Eva“ in Meschede und bei Franziska Maaß, Lindenstraße 41 ebenfalls in Meschede. Sachspenden sind ebenfalls sehr willkommen. Diese Möglichkeit eignet sich für die, die keine Zeit oder Muße haben, selbst einen Schuhkarton zu packen. In der Sammelstelle werden Sachspenden dafür verwendet, zusätzliche Schuhkartons zu packen oder Päckchen aufzufüllen.

Mitmachen ist ganz einfach: Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben oder vorgefertigten Schuhkarton unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Das Päckchen mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Eine Packanleitung ist im Aktionsflyer zu finden, der auf der Internetseite www.weihnachten-im-schuhkarton.org heruntergeladen und bestellt werden kann oder aber bei der Sammelstelle und allen Annahmestellen erhältlich ist.

Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum werden in der Saison 2018/2019 voraussichtlich in folgenden Ländern verteilt (Änderungen vorbehalten): Bulgarien, Georgien, Litauen, Mongolei, Montenegro, Polen, Republik Moldau, Rumänien, Serbien, Slowakei, Ukraine.

Quelle: Petra Kemmerling

