Lamas, Lifestyle und Lametta: Adventszauber beim Briloner Weihnachtsmarkt

brilon-totallokal: Fast wie der Titel einer originellen Unterhaltungsshow klingt das Motto des diesjährigen Briloner Weihnachtsmarktes: „Lamas, Lifestyle und Lametta“. Und jede Menge Entertainment hat die Sparkasse Hochsauerland auch tatsächlich ins Programm vom 29. November bis zum 2. Dezember gepackt. So machen ganz liebe „Anden-Kamele“ am Samstag dem Briloner Wappentier, dem Esel, Konkurrenz.

Normalerweise leben die friedlichen Lamas auf einer Farm nahe Brilon. Am ersten Adventswochenende ziehen sie jedoch kurzzeitig in die festlich geschmückte Briloner Altstadt um. Zusammen mit den Tieren und allen Kids, die sie begleiten möchten, spaziert die Lamaführerin „auf leisen Sohlen“ durch die Straßen und liest den Minis spannende Geschichten vor.

Eine weitere Attraktion ist die Kunst-Eisbahn im Atrium der Sparkasse Hochsauerland. Schon im Vorjahr drehten dort Schlittschuhläufer begeistert ihre Runden. Während des gesamten Weihnachtsmarktes lädt die Bahn bei freiem Eintritt wieder zum winterlichen Eis-Vergnügen ein.

Neu ist eine Fotobox auf der Bühne im Atrium des Kreditinstitutes. Weihnachtsmarkt-Besucher können dort festliche oder witzige Schnappschüsse machen und die gedruckten Bilder gleich mit nach Hause nehmen – eine schöne Erinnerung an das Event.

Zuwachs bekommt in diesem Jahr auch die Hütten-Landschaft. Gäste kosten dort erstmals „Busserl“ – das sind hübsch verzierte Schaumküsse. Naturbelassene Nistkästen und „Seifenzauber“ mit handgemachten Pflanzenölseifen und Badeölen feiern ebenfalls Premiere in Brilon.

Musikalisch decken die Veranstalter ein breit gefächertes Spektrum ab: Genau diese Vielfalt macht alljährlich den ganz besonderen Charme des Briloner Weihnachtsmarktes aus. Chöre und Musikgruppen aus der Region präsentieren tagsüber stimmungsvolle oder jazzige Weisen zur Einstimmung auf den Advent. Eine Kinderweihnachtsshow animiert die Minis zum Lachen, Singen und Träumen. Abends ist dann Party-Time, zum Beispiel mit den Sauerländer Punk’n’Rollern von RUSTIKARL, bei außergewöhnlichen DJ-Sets oder bei Schlagerbilly mit The Rebel Tell Band.

Mit viel Fantasie und Liebe zum Kochen greifen die Briloner Gastronomen zu ihren „Werkzeugen“ und kreieren Gutes für den Gaumen – mal herzhaft, mal süß. Daher kann der heimische Herd zur Weihnachtsmarkt-Zeit getrost kalt bleiben.

Der Eintritt ist an allen vier Tagen frei.

Programm

Donnerstag, 29. November

16 Uhr Blechbläser-Quartett des Blasorchesters Brilon und Eröffnung durch Sparkassendirektor Peter Wagner und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

16.15 Uhr Die JoJos – Kinderweihnachtsshow zusammen mit der DRK-Kita Brilon

17.15 Uhr Just for Joy – Frauenchor Brilon

18 Uhr Bläserkreis Gymnasium Petrinum

19 Uhr RUSTIKARL – Punk’n’Roll

20 Uhr DJ-Christmas-Mix by Henning & BlackSmith

Freitag, 30. November

15 Uhr Heiner Rusche mit den Kindern der Kigas St. Elisabeth, St. Maria im Eichholz und St. Petrus & Andreas

16 Uhr Neue Chorwerkstatt

17.30 Uhr BigBand Gymnasium Petrinum und Junior-Big-Band

19.30 Uhr The Rebel Tell Band – Schlagerbilly

Samstag, 1. Dezember

11 Uhr Schlemmern, Stöbern und Genießen

14 Uhr Lama-Wanderung für Kinder

15 Uhr Chöre des Gymnasiums Petrinum

16 Uhr Altenbürener Sängerfreunde 1979

17 Uhr BBB – Breylske Big Band – Swinging Christmas

19.30 Uhr Deejay Plus – DJ trifft Livemusiker

Sonntag, 2. Dezember

12 Uhr Quinty Brass aus Olsberg

13 Uhr Abgestimmt – Vokalensemble aus Olsberg

14 Uhr FeinChord trifft MGVchen

15.30 Uhr &Band – zwei Musiker, zwei Instrumente

Quelle: Susanne Schulten, REDAKTIONSBÜRO

