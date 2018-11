1.Weihnachtsmarkt der St-Engelbertgrundschule Brilon

Brilon-Totallokal: Die Springmäuse spielen das Programm „Bombastisch Romantisch“

brilon-totallokal: „Am 24.11.2018 in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr wird erstmals ein Weihnachtsmarkt in der St. Engelbert Schule in Brilon durchgeführt. Dort werden von Kindern, Eltern und Lehrern selbst hergestellte Basteleien, Geschenke und ähnliches angeboten. Die Vorbereitungen hierfür laufen auf Hochtouren. Nutzen Sie die Gelegenheit und statten den Kindern in der Schule

einen Besuch ab. Auf Sie warten viele klassische Elemente eine Weihnachtsmarktes. Es werden aber auch viele überraschende und kreative Geschenk- und Dekoideen angeboten, die Sie so im Handel nicht erwerben können. In der Turnhalle wird ein Flohmarkt von Kindern für Kinder durchgeführt. Die hier angebotenen Spiele, CD´s und Bücher werden von den Kindern der Schule gespendet. Der Erlös aus dem Flohmarktverkauf wird für einen gemeinnützigen Zweck in der Region gespendet.

Ein von den Schülern und Schülerinnen gestaltetes Rahmenprogramm, eine Fotobox und eine reichhaltige Auswahl kalter und warmer Leckereien, Speisen und Getränke runden das Angebot ab. Die Kinder sind mit viel Eifer bei der Sache und freuen sich schon auf diesen für sie besonderen Tag. Helfen Sie durch einen Besuch mit, diesen Weihnachtsmarkt zu einem Erfolg werden zu lassen.“

BU.:“Noch dürfte es dem Schneemann ein bisschen zu warm sein, aber spätestens am 24.11., wenn er beim Weihnachtsmarkt der Engelbertschule eine neue Familie sucht, werden für ihn wohl angenehmere Temperaturen herrschen.“

Quelle: Franz Heers, Schulpflegschaft der Engelbertgrundschule Brilon Franz Heers Vorsitzender



