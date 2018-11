Beratungs- und Informationstage am Berufskolleg Olsberg des Hochsauerlandkreises

Brilon-Totallokal: Neben der Führung und Beratung von Gruppen stehen die Kolleginnen und Kollegen an beiden Tagen für eine individuelle Schullaufbahnberatung zur Verfügung.

brilon-totallokal: Das Berufskolleg Olsberg des Hochsauerlandkreises veranstaltet wie jedes Jahr Beratungs- und Informationstage mit dem Ziel, Schülerinnen und Schülern der neunten und zehnten Klassen der allgemein bildenden Schulen die vielfältigen weiterführenden Bildungsmöglichkeiten vorzustellen.

Interessierte Schüler/-innen und ihre Erziehungsberechtigten haben am Freitag, 16. November 2018 von 9:00 bis 16:00 Uhr und am Samstag, 17. November von 10:00 bis 13:00 Uhr die Gelegenheit, sich über die angebotenen Weiterbildungsmöglichkeiten, die notwendigen Voraussetzun­gen und die Bildungsabschlüsse (vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife) zu informieren.

Zu diesen Beratungs- und Informationstagen haben die Schüler/-innen und Kollegen/innen des Berufskollegs für den Freitagmorgen unterschiedlichste Angebote vorbereitet; so können interessierte Gäste ihnen bei ihrer Arbeit in den verschiedenen Laboratorien, Werkstätten, Küchen und Werkräumen über die Schulter schauen oder aktiv mitmachen. Neben der Führung und Beratung von Gruppen (bitte nach vorheriger Anmeldung) stehen die Kolleginnen und Kollegen an beiden Tagen für eine individuelle Schullaufbahnberatung zur Verfügung.

Das Berufskolleg Olsberg ist unter der Anschrift „Paul-Oventrop-Straße 7, 59939 Olsberg“ (gegenüber dem Bahnhof) zu finden und telefonisch unter der Nummer 0291-94-5200 zu erreichen (E-Mail: info@berufskolleg-olsberg.de); Parkmöglichkeiten finden sich in ausreichender Zahl auf dem Parkplatz am Kreisverkehr. Wer das Berufskolleg mit seinen Bil­dungsangeboten im Internet erkunden möchte, fin­det auf der Webseite unter www.berufskolleg-olsberg.deund www.facebook.de/bkolsberg in­teressante Hinweise.

Quelle: Margarete Menke, Berufskolleg Olsberg

