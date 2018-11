Gastspiel Springmaus Improvisationstheater am 18.1.2019 in Brilon

Brilon-Totallokal: Die Springmäuse spielen das Programm „Bombastisch Romantisch“

brilon-totallokal: Die deutschlandweit bekannteste Improvisationstheatergruppe Springmaus ist seit 1982 mit verschiedenen Live-Programmen in ganz Deutschland un-terwegs. Erfolgreiche Comedians und Kabarettisten wie Dirk Bach, Bernhard Hoëcker, Tetje Mierendorf und Ralf Schmitz haben ihre Karriere als Ensem-ble-Mitglied der Springmaus begonnen.

BOMBASTISCH ROMANTISCH (NEUES LIVE-PROGRAMM AB APRIL 15)

Love is in the air! Darauf können Sie sich in dem neuen Springmaus-Programm ab April 2015 verlassen!

In der neuen himmelhochjauchzenden Impro-Bühnenshow der Springmaus, mit der sie voller Frühlingsgefühle Ihre Stadt mit grenzenloser Liebe beglücken werden, wird es „Bombastisch Romantisch“. Erleben Sie von Adam & Eva über Romeo & Julia bis hin zu Bonnie & Clyde die schönsten Liebesgeschichten der Welt in einer herz- und lachmuskel-zerreißenden Neuauflage. Kommen Sie mit oder ohne Ihre bessere Hälfte und lassen Sie die Liebe in Ihr Herz! Springmaus ♥ Dich!

Infos und Termine unter www.springmaus.com

Quelle: Jürgen Schubbe, Lampenfieber-Veranstaltungen GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon