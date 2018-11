Gefährlich überholt – Zeugen gesucht

Blaulicht-Nachrichten: Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsgefährdung am 31. Oktober 2018 auf dem Nordring.

brilon-totallokal: Brilon (ots) – Gegen 16.15 Uhr fuhr ein Fahrschulwagen auf dem Nordring (Tempo-30-Zone) in Richtung Rixener Straße. Hierbei wurde er von einem weißen Audi A6 überholt. Um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern, musste ein entgegenkommender silberner Ford Fiesta stark abbremsen. Der Audi beschleunigte anschließend stark und flüchtete in Richtung der Straße „Am Ratmerstein“.

Laut Zeugen konnte die Verkehrsgefährdung von einem Fußgängerpärchen beobachtet werden. Der oder die Fahrer (in) des silberfarbenen Ford Fiesta hat sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet. Zur weiteren Sachverhaltsklärung bittet das Verkehrskommissariat in Brilon die Besitzer des Fords sowie das Fußgängerpärchen sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

Quelle: Polizei HSK

