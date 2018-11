Kirche und Caritas – zwei Seiten einer Medaille!?

Brilon-Totallokal: Die Caritas ist der Wohlfahrtsverband der Katholischen Kirche

brilon-totallokal: Sie soll Ausdruck des Bemühens der Kirche sein, das Liebesgebot Jesu umzusetzen. So gehört sie zur innersten Sendung der Kirche. Aber sie ist auch ein Sozialunternehmen, das im Wettbewerb mit vielen anderen steht. Wie kommt das zusammen?

Dr. Thomas Witt wurde 1966 in Herne geboren. Nach Abschluss seines Theologiestudiums wurde er 1992 zum Diakon und 1993 zum Priester geweiht. Nach vierjähriger Tätigkeit als Stadtkaplan in Brilon wurde er 1997 zum Subregens am Erzbischöflichen Priesterseminar in Paderborn ernannt. 1998 bis 2002 war er Erzbischöflicher Kaplan und Geheimsekretär von Erzbischof Johannes Joachim Kardinal Degenhardt.

Im März 2013 wurde Dr. Thomas Witt vom Erzbischof Becker zum Vorsitzenden des Caritasverbandes für das Erzbistum Paderborn e.V. ernannt.

Donnerstag, 15.11.2018, 19.30-21.00 Uhr

Referent: Dr. Thomas Witt, Paderborn



Ort: Kath. Pfarrzentrum Brilon, Kirchenstraße 3, 59959 Brilon

