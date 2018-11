IG Metall Olsberg ehrt Jubilare, der älteste Anwesende ist 90 Jahre alt und 70 Jahre Mitglied.

Blaulicht-Nachrichten: Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsgefährdung am 31. Oktober 2018 auf dem Nordring.

brilon-totallokal: Zur großen Jubilarfeier der IG Metall Geschäftsstelle Olsberg konnte der 1. Bevollmächtigte, Helmut Kreutzmann, jetzt neben vielen Jubilaren auch über 350 Mitglieder begrüßen.

Die anwesenden Ehrengäste, Bürgermeister Wolfgang Fischer, Bundestagsabgeordneter Dirk Wiese und Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff hoben die Wichtigkeit von guter Arbeit, guten Tarifverträgen und starken gewerkschaftlichen Strukturen hervor. Es ist wichtig, die industriellen Strukturen zu erhalten und zu stärken, so Matthias Kerkhoff. Bürgermeister Wolfgang Fischer hob die gute Entwicklung der IG Metall Olsberg im Altkreis Brilon hervor.

Dirk Wiese ging auf die abzuschaffende Ungerechtigkeit bei der Verbeitragung der betrieblichen Altersvorsorge ein. Er stellte nochmal die Wichtigkeit der IG Metall Veranstaltung zum Thema Arbeitskräftebindung im HSK heraus. Das sich die IG Metall diesem Thema annimmt ist sehr wichtig für die Region. Gute Arbeitgeber auszuzeichnen ist eine gute Möglichkeit um diese Arbeitgeber auch über die Grenzen des Sauerlandes hinaus bekannt zu machen.

DGB Regionsgeschäftsführer Ingo Degenhardt hielt die Festansprache. Er ging auf die Erfolge der langjährigen Mitglieder ein, ohne die die heutigen Standards nie erreicht worden wären.

In unserem Land engagieren sich Millionen Menschen privat, in ihrem Unternehmen, in Vereinen, Parteien und Organisationen für den Zusammenhalt unserer vielfältigen Gesellschaft und sie treten gegen Rassismus und Ausgrenzung ein.

Eine bundesweite „Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat – gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt“ verkörpert den Anspruch dieser vielen Millionen von Menschen.

Sie wird getragen vom DGB, den Arbeitgeberverbänden, den Kirchen, von Glaubensgemeinschaften, von Kultur, Umweltschutzorganisationen und dem Sport.

Überschrieben ist der Aufruf mit dem Art. 1 unseres Grundgesetzes „Die Würde des Menschen ist unantastbar“

Diesen Satz müssen wir als Demokraten bewahren, ihn täglich leben und dürfen ihn niemals aus den Augen verlieren, rief Ingo Degenhardt den Kolleginnen und Kollegen zu.

Wir müssen den vielen Nichtmitgliedern, also den sogenannten Trittbrettfahrerinnen und Trittbrettfahrern da draußen erklären, welchen Wert Tarifverträge haben und das gutes Geld und gute Arbeit nicht gottgegeben sind und einfach so vom Himmel fallen.

Wir müssen auch den Arbeitgebern folgendes ins Stammbuch schreiben:

Der Schlüssel zur Stärkung der Tarifautonomie liegt eben nicht in der Flexibilisierung der Tarifpolitik u. a. durch den stärkeren Einsatz von Öffnungsklauseln, einer Modularisierung von Tarifverträgen, oder durch direkte Verhandlungen zwischen Betriebsräten und Arbeitgebern ohne den Schutz und Durchsetzungsfähigkeit und die Unterstützung der Gewerkschaften, so Degenhardt.

Unsere 180 Jubilare die wir im Jahr 2018 ehren dürfen, stehen für 6715 Jahre IG Metall Olsberg. Sie stehen aber nicht alleine. Schon gar nicht gehören sie einer immer kleiner werdenden Fraktion an. Sie sind Vorbild für eine immer größer werdende IG Metall Olsberg.

So konnten wir Anfang Mai die Marke von 4.000 Mitgliedern überschreiten. Schon Ende Oktober konnten wir dann auf eine stolze Mitgliederzahl von 4.135 Kolleginnen und Kollegen zurückblicken.

Ebenfalls konnten wir im Oktober das 300. Neumitglied im Jahre 2018 in unserer Geschäftsstelle begrüßen, freut sich Helmut Kreutzmann.

Wir machen das!

Das ist und war unser Motto auf der Veranstaltung im Rathaus der Stadt Olsberg. Eine Veranstaltung zum Thema Arbeitskräftemangel und die Folgen für Menschen, Kommunen und unseren Lebensraum.

Die Digitalisierung vorantreiben, die Infrastruktur dafür schaffen, die Arbeit intelligenter, moderner ausführen zu können, dass muss Aufgabe der Zukunft sein.

Dennoch brauchen wir Zuwanderung aus anderen Ländern, aus den Ballungsgebieten mit höheren Arbeitslosenquoten. Für diese Menschen haben wir bei uns Arbeit und günstigen Wohnraum, so Kreutzmann.

In der Metall & Elektroindustrie ist mit der letzten Tarifrunde eine neue tarifpolitische Zeit eingeläutet worden. Die Selbstbestimmtheit über die Arbeitszeit konnte ein großes Stück weit erreicht werden. Mit der Wahloption 8 freie Tage für Pflege, Kindererziehung oder bei belastenden Arbeitszeiten zu bekommen, haben wir ins Schwarze getroffen. Mit der verkürzten Vollzeit kann die Arbeitszeit zudem auf persönliche Bedürfnisse angepasst werden.

Wir haben in weiten Teilen eine gute Gesetzeslage, die auch die Rechte der Beschäftigten gut abbildet. Nur allein, hapert es an der Umsetzung. Da ist ein Verbandsklagerecht schon der Weg in die richtige Richtung. Es darf nicht sein, dass der, der das Geld hat, unsere Rechtsordnung bestimmt. Viel zu oft wird den Beschäftigten in den Betrieben ihr Recht verwehrt. Sollte doch jemand versuchen, sein Recht durchzusetzen, wird entweder mit viel Geld, was im Übrigen von den Beschäftigten erwirtschaftet wurde, oder mit einer anderen fadenscheinigen Begründung, versucht, das Arbeitsverhältnis zu beenden.

Das darf nicht sein, das führt zu Frust und Wut.

Auch hier muss die Politik die Rechte der Beschäftigten, der Betriebsräte und der Gewerkschaften stärken.

Dafür wollen wir uns zukünftig mit aller Macht einsetzen, sagt der 1. Bevollmächtigte.

Bei den Ehrungen konnten für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden:

Assmann Holger, Baczek Tadeusz, Becker Lorenz, Bange Georg, Berendes Elisabeth, Berendes Paul, Berkenkopf Reinhard, Biesel Götz, Bohle Hans Ulrich, Borowski Annemarie, Brune Edwin, Bruns Maria, Dietrich Gabriele, Dietz Wilfried, Durguter Talat, Einacker Valentina, Ender Annelie, Feldewerth Ralf, Ferreira Paiva Luis Manuel, Fischer Juri, Fischer Wolfgang, Frank Elisabeth, Frese Maria, Geltz Kerstin, Giesler Günter, Göbel Andreas, Göddecke Gerhard, Grundei Uwe, Hausmann Christiane, Hellwig Karola, Hempelmann Alexander, Hengsbach Hans-Jürgen, Herrmann Klaus Dieter, Hillebrand Wolfgang, Hogrebe Christian, Hümmeke Joachim, Kaufhold Ferdinand, Kechter Waldemar, Kemmerling Werner, Kießling Berthold, Kleck Joachim, Kleinschnittger Herbert, Klinger Gabriele, Krauskopf Edda, Kuhler Klaus, Kurze Christa, Linden Bernadette, Müller Hedwig, Oberliessen Agatha, Padberg Hans Karl, Pape Martin, Papenheim Erwin, Parent Jacques, Reichrath Felix, Reineke Thomas, Ricke Franz, Ritter Ralf, Rohden Doris, Roschu Elmar, Rosenau Andreas, Sachse Rolf, Schau Helga, Schlüter Manfred, Schnorbus Erika, Schüngel Wolfgang, Schwabe Klaus, Sprenger Gabriele, Strobel Mike, Susewind Torsten, Temme Ingeborg, Vehlgut Detlef, Vorderwülbecke Thomas, Wegener Theo, Werner Erika, Wienand Monika, Yalinci Hasan, Zeelen Rosemarie

Für 40 Jahre Treue folgende Mitglieder:

Althaus Wilfried, Anthe Karl-Josef, Beiche Günther, Berlinger Franz Josef, Brieden Gerhard, Bunse Dieter, Danke Gerd, Ehrhard Bernd, Eickler Heiner, Emmerich Franz Jürgen, Fiedler Gerhard, Gerlach Heinz, Göbel Wilfried, Hausmann Egon, Hilse Peter, Hofmann Elfriede, Jütte Berthold, Kalix Rolf, Karpenstein Ursula, Kehrwisch Helga, Klavora Franz Josef, Kleinschnittger Dieter, Knieb Gerhard, Körner Burkhard, Körner Wolfgang, Krause Thomas, Krüger Wolfgang, Kuhnhenn Peter, Kunka Franziska, Kürmann Reinhard, Marcal Joaquim, Mengeringhausen Horst, Noll Berthold, Oberließen Wolfgang, Pereira Bernardis Valdemar, Pippel Herbert, Plonka Dietmar, Raaphorst Jürgen, Reuter Karl Josef, Rogoll Manfred, Sanow Andreas, Sauer Heinz Jürgen, Schäfer Helmut, Schilling Michael, Schneeweiß Walter, Schneider Maria, Schröder Markus, Schröder Fritz, Sendler Franz-Josef, Silva De Jesus Manuel, Sprankel Wolfgang, Starke Hans Peter, Steffen Anneliese, Stücker Christof, Verständig Stefan, Volpert Franz Josef, Witteler Klaus.

Auf 50 Jahre Mitgliedschaft können die Kolleginnen und Kollegen zurückblicken:

Bach Gerhard, Baumann Herbert, Becker Willi, Beckmann Rudolf, Berkenkopf Paul, Calles Paul, Garte Dieter, Grothe Bruno, Gundrum Franz, Hollenstein Josef, Jütten Siegfried, Kappen Willi, Käsemann Werner, Lefarth Helmut, Lindner Klaus, Metten Karl, Oberheide Bernd, Peters Bruno, Postler Herbert, Pursche-Vogt Gretel, Schröder Ludwig, Stegmann Willi, Vogt Friedhelm, Wirth Harald, Wittmar Georg.

Durch 60 Jahre Treue zeichneten sich folgende Kolleginnen und Kollegen aus:

Brune Siegfried, Eilinghoff Dieter, Eversberg Heinz, Groß Karlheinz, Helpenstell Helmut, Henke Ludwig, Jackisch Hans, Reinsch Dieter, Schmidt Willy, Schön Horst, Schulz Günter.

Auf 65 Jahre Mitgliedschaft können folgende Mitglieder stolz sein:

Brüggemann Werner, Erlemeier Helmut, Friebe Ernst, Neumann Hermann-Josef, Sassmannshausen Ulrich.

3 Kollegen konnten die Ehrung für 70 Jahre IG Metall entgegennehmen:

Graefe Werner, Schledde Ewald, Socha Otto.

BU.: Jubilarehrung IG Metall Olsberg v.l. Dieter Eilinghoff 60 Jahre, Helmut Erlemeier 65 Jahre, Karlheinz Groß 60 Jahre, Ingo Degenhardt DGB, Werner Brüggemann 65 Jahre, Dirk Wiese MDB, Wolfgang Fischer Bürgermeister Olsberg, Werner Graefe 70 Jahre, Matthias Kerkhoff MDL, Ewald Schledde 70 Jahre, Peter Guntermann 2. Bevollmächtigter, Willi Schmidt 60 Jahre, Helmut Kreutzmann 1. Bevollmächtigter

Quelle: Mareike Wiese, IG Metall Olsberg

