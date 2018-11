Vorstellung 2. Band „800 Jahre Stadt Brilon – Spuren“

Brilon-Totallokal: Anlässlich des 800. Jubiläums der Stadt Brilon, welches im Jahr 2020 gefeiert wird, entsteht ein vierteiliges Werk „800 Jahre Stadt Brilon“

brilon-totallokal: Neben Schlaglichtern auf die Stadtgeschichte, die damit gesetzt werden, erfolgt eine Bestandsaufnahme in Wort und Bild aus aktueller Perspektive. Im November 2017 konnte der erste Band herausgegeben werden, der inzwischen in 2. Auflage vorliegt.

Am 16.11.2018 um 17.00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses findet die Präsentation des zweiten Bandes mit dem Titel „Spuren“ statt. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Ute Hachmann und der Verleger Walter Podszun geben Einblicke in das Gesamtwerk, die Hauptautoren des zweiten Bandes, Reinhard Sommer und Volker Gedaschke, stellen ihre Beiträge vor. Das gesamte Redaktionsteam freut sich auf viele Gäste des Vorstellungstermins und auf eine breites Interesse weckende Berichterstattung in der heimischen Presse.

Zu der Buchvorstellung sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich eingeladen.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon