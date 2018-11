Besondere Jubiläumsfeier in Rösenbeck

Brilon-Totallokal: 1893 – 2018 125 Jahre MGV / gem. Chor Rösenbeck

brilon-totallokal: Es ist ein überaus stolzes Jubiläum, das die Sänger und Sängerinnen in diesem Jahr feiern können. In diesen Tagen wird uns die wechselvolle Geschichte des Vereines in Erinnerung gerufen. Gute Leistungen in einem erfolgreich dirigierten Chor waren aber nie der alleinige Maßstab seiner Arbeit. Natürlich wollte der Chor für die Mitglieder Möglichkeit zur Pflege von Volksliedern, traditionellen und modernen aber auch religiösen Liedgutes bieten.

Er pflegt die Geselligkeit, gibt Platz für Entspannung und Freude im Kreise der Sänger und Freundschaften, die im Laufe der Jahre entstanden sind.

Bei vielfältigen Gelegenheiten hat der Chor das Gemeindeleben im Dorf mitgestaltet.

Zum Ausklang des Jubiläumsjahres lädt der gem. Chor Rösenbeck alle Freunde des Gesanges zu einem „Adventsingen“ am Sonntag, den 16. Dez. 2018 um 17.00 Uhr in die Rösenbecker Kirche ein.

Der Chor wird adventliche Lieder vortragen und mit der Gemeinde bekannte Adventslieder singen!

Die Flötengruppe „4 Jahreszeichen“ aus Brilon, unter der Leitung von Beate Schlagner, wird diesen Nachmittag unterstützen und bereichern.

Quelle: Norbert Kersting, Im Auftrag des gemischten Chores Rösenbeck

