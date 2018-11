Neue Kurse der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Selbstverteidigung für Frauen

brilon-totallokal: Der Wochenend-Workshop richtet sich speziell an Frauen und führt die Teilnehmerinnen theoretisch und praktisch an eine praxisfunktionale Selbstverteidigung heran. Inhalte sind u.a. Kampftechniken zur Gegenwehr, taktisches Verhalten in Gewaltsituationen sowie Sensibilisierung für das eigene Körperbewusstsein. Der Kurs findet am Freitag, den 30. November, von 18:00 bis 21:00 Uhr sowie am Samstag, den 1. Dezember, und Sonntag, 2. Dezember, jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr im AquaOlsberg statt.

Weihnachtliches Filzen

Mit loser gefärbter Wolle und Naturwolle gestalten die Teilnehmenden weihnachtliche Gegenstände. Beim trockenen Nadelfilzen und dem traditionellen Nassfilzen mit heißer Seifenlauge entstehen weihnachtliche Wichtel, Engel, Hohlkörper oder Geschenke. Der Workshop bietet die Gelegenheit, die Techniken zu erlernen und die eigene Kreativität an Flächen, Schnüren und runden Hohlkörpern anzuwenden. Der Kurs findet am Samstag, den 1. Dezember, von 10:00 bis 14:00 Uhr in der Sekundarschule statt.

Anmeldungen zu beiden Kursen sind telefonisch unter 02962-3080 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

