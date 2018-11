Sparkasse Hochsauerland Kinostar im Doppelpack – gleich zwei Filme an einem Abend

Brilon-Totallokal: Kinostar im Doppelpack – gleich zwei Filme an einem Abend

brilon-totallokal: Am Freitag, 23. November 2018 gibt es das beliebte „Kinostar“ im Doppelpack. Die Sparkasse Hochsauerland zeigt in Kooperation mit dem Kino Willingen um 17.00 Uhr das Drama „Ballon“– um 20.30 Uhr läuft der Komödie „Book Club – Das Beste Kommt Noch“ über die Leinwand. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Filmbeginn.

Eintritt pro Vorstellung: 7 € – 5 € für Kunden der Sparkasse Hochsauerland

Ticket-Hotline: 02961-7930

Freitag, 23. November 2018 – um 17.00 Uhr

„Ballon“ (Einlass ab 16.30 Uhr)

Freitag, 23. November 2018 – um 20.30 Uhr

„Book Club – Das Beste Kommt Noch“ (Einlass um 20.00 Uhr)

Im Atrium der Sparkasse Hochsauerland, Am Markt 4 in Brilon

Zu den Filmen:

Ballon

Thriller, Historie, Drama, Deutschland 2018

Die Familien Strelzyk und Wetzel leben in der DDR und wollen weg. Im Sommer 1979 ist es so weit: Nach zwei Jahren harter Arbeit starten Peter (Friedrich Mücke), seine Frau Doris (Karoline Schuch) und ihre beiden Kinder (Jonas Holdenrieder und Tilman Döbler) sowie das Ehepaar Günter (David Kross) und Petra (Alicia von Rittberg) mit seinen zwei Söhnen (Ben Teichmann und Christian Näthe) endlich ihren Fluchtversuch in einem selbstgebauten Heißluftballon. Doch die Flucht aus ihrer Heimat in Thüringen endet kurz vor der innerdeutschen Grenze, als der Ballon abstürzt. Die beiden Familien arbeiten fieberhaft an einem neuen Ballon, denn mittlerweile ist ihnen die Stasi auf die Schliche gekommen und beginnt mit den Ermittlungen. Noch kennt die DDR-Geheimpolizei den Absturzort nicht, doch die Schlinge zieht sich immer enger zu. Es beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit… (FSK ab 12 Jahre freigegeben)

Book Club – Das Beste Kommt Noch

Komödie, Romanze, USA 2018

Vivian (Jane Fonda), Diane (Diane Keaton), Carol (Mary Steenburgen) und Sharon (Candice Bergen) kennen sich schon ihr halbes Leben und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Nun sind sie allesamt über 60 und nach wie vor beste Freundinnen. In ihrem regelmäßig stattfindenden Buchclub treffen sich die Vier, um bei jeder Menge Wein über alle möglichen Themen zu reden, nur um Männer geht es dabei zumeist nicht mehr. Das ändert sich jedoch schlagartig, als Vivian ihren Freundinnen das neue Buch vorstellt, dass sie gerade liest: Den Sado-Maso-Bestseller „Fifty Shades of Grey“ von E.L. James. Die erotische Lektüre stellt das (Liebes-)Leben der vier Damen auf den Kopf und sie finden sich auf einmal in einer Reihe von aufregenden romantischen Abenteuern wieder…

FSK: ab 0 Jahre freigegeben

