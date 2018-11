Caritas-Hallenfußballturnier am 24. November

Brilon-Totallokal: Waffelbacken für den guten Zweck

brilon-totallokal: Schlemmen, Sporteln, Spenden sammeln: Um die Werbetrommel für das sechste Hallenfußballturnier des Caritasverbandes Brilon zu rühren, werden Mitarbeitende und Beschäftigte der Caritas-Werkstätten St. Martin am Samstag, 10. November, ab 10 Uhr im HIT-Markt Brilon frischgebackene Waffeln gegen eine Spende anbieten.

Das Hallenfußballturnier beginnt am Samstag, 24. November, um 10.30 Uhr in der Briloner Vierfachturnhalle an der Jakobslinde. 16 Mannschaften treten an. Spannung und Spaß gibt es auch abseits des Spielfeldes: Eine Benefiz-Tombola lockt mit hochwertigen Preisen. So hochwertig die Preise bei der Tombola sind, so familienfreundlich sind sie hingegen am Kaffee- und Kuchenbuffet sowie am Imbissstand. Mit der Siegerehrung gegen 16.45 Uhr endet das Turnier.

Quelle:Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

