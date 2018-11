DRK Kreisverband Brilon ehrt treue Blutspender in Olsberg

Brilon-Totallokal: Die DRK Gemeinschaft Olsberg hat 28 treue Blutspenderinnen und Blutspender aus Olsberg und Umgebung bei der jährlichen Blutspenderehrung im Rathaus geehrt

brilon-totallokal: Der Rotkreuzleiter der Gemeinschaft Olsberg Heiner Müthing und Blutspendebeauftragte Birgit Hoffmann bedankten sich bei allen Spendern für ihren Einsatz und ihre Treue. „Menschen wie Sie, die regelmäßig ihr Blut spenden, sind für uns besonders wichtig“, betonte Heiner Müthing. Insgesamt wurden 13 Personen für 50 maliges Spenden ausgezeichnet, 5 Personen sind für 75 maliges Spenden geehrt worden und 6 Personen konnten für 100 maliges Blutspenden beglückwünscht werden. Ganz besonderen Applaus bekamen Dieter Kreutzmann, Manfred Padberg, Christian Reinecke und Martin Wiegelmann. Sie haben bereits 125 Mal ihr Blut gespendet.

Die nächsten Blutspenden in Olsberg finden am 20.11.2018 in Bruchhausen (Schützenhalle) und am 26.10.2018 in Olsberg (Konzerthalle) jeweils von 16.00 Uhr bis 20:00 Uhr statt.

Für die 50ste Blutspende wurden geehrt: Jürgen Becker, Ansgar Eickler, Stephan Giesen, Nadine Grosser, Cornelia Kersten, Heike Keuthen, Matthias Lenze, Monika Lingenauber, Burkhard Wilhelm Rüther, Ute Stahl, Florian Stratmann, Stafan Terbrack, Jürgen Wilke

Für die 75ste Blutspende wurden geehrt: Paul Neumann, Christian Niggemann, Peter Rosenfeld, Martina Schneider, Mechthild Wiegelmann Für die 100ste Blutspende wurden geehrt: Dieter Beule, Siegfried Hütte, Jürgen Mues, Herbert Orgas, Manfred Vollmer, Gaby Würminghausen

Für die 125ste Blutspende wurden geehrt: Dieter Kreutzmann, Manfred Padberg, Christian Reinecke, Martin Wiegelmann

Foto: DRK Brilon, Elena Schlüter

Quelle: Elena Schlüter, DRK Brilon Sozialdienste gGmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon