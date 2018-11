Kongress der europäischen Christdemokraten

Brilon-Totallokal: Peter Liese unterstützt Manfred Weber als Spitzenkandidat für die Europawahl – Kompetent, sympathisch und klar an christlichen Werten orientiert

brilon-totallokal: Der südwestfälische CDU Europaabgeordnete Dr. Peter Liese unterstützt den CSU Politiker Manfred Weber als Spitzenkandidaten der Christdemokraten für die Europawahl. „Manfred Weber ist sympathisch, kompetent und steht auf einem ganz festen Wertefundament, das sich am christlichen Menschenbild orientiert. Daher ist er der Richtige um Europa in die Zukunft zu führen.“ Die Christdemokraten wählen auf ihrem Kongress am Donnerstag den Spitzenkandidaten für die Europawahl. Der Gewinner der Europawahl soll dann auch Präsident der Europäischen Kommission werden.

Peter Liese unterstützt die Kandidatur von Manfred Weber als Spitzenkandidat der EVP für die Europawahl

