Altenbürener Narren feiern die neue Session

Brilon-Totallokal: Prinzenpaar und Motto stehen in den Startlöchern

brilon-totallokal: Am Freitag, 23. November 2018 eröffnen die Altenbürener Karnevalisten die aktuelle Session und laden Freunde, Gönner und Weggefährten des Altenbürener Karnevals herzlich in den Speiseraum der Schützenhalle. Der Karnevalsausschuss und die St. Johannes Schützenbruderschaft erwarten die verkleideten Narren ab „18:91 Uhr“. Genau dann gibt Sitzungspräsident Jörg Schlüter den Startschuss in die lange Karnevalszeit, welche in Altenbüren den Höhepunkt mit der großen Prunksitzung am 23.2.2019und der Kindersitzung am 3.3.2019 findet.

Wer zu der Karnevalseröffnung am 23.11.2018 verkleidet erscheint, hat große Chancen bei der Kostümprämierung einen der begehrten Preise zu gewinnen. Noch spannender jedoch wird die Präsentation des neuen Prinzenpaares und die Bekanntgabe des Sessions-Mottos. Der Eintritt ist frei und die Happy Hour soll laut Einladung bis „01:61“ Uhr andauern.

BU.: Auch die heimische Funkengarde freut sich auf die Altenbürener Karnevalssession.

Foto: P.Ost

Quelle: Jörg Schlüter

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon