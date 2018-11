Fortbildung “Anonyme Spurensicherung – eine Chance für Opfer von Sexualstraftaten“ im Krankenhaus Maria-Hilf

Brilon-Totallokal: Jede 7. Frau erlebt ab dem 16. Lebensjahr strafrechtlich relevante Formen sexueller Gewalt

brilon-totallokal: Die wenigsten suchen für die medizinische Soforthilfe ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis auf. Scham, Angst vor Rache oder negativen Folgen, Sorge um die Anonymität, Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird, sind Gründe, warum Frauen sich nach sexuellen Gewalterfahrungen scheuen, Arztpraxen und Beratungsstellen aufzusuchen. Wenn sie eventuell später aus dem Wunsch nach Gerechtigkeit Strafanzeige erstatten, fehlen in der Regel Tatzeugen und medizinische Dokumentationen einschließlich der gesicherten Spuren der Tat. Ohne objektiv nachweisbare Spuren ist eine Sexualstraftat aber vor Gericht schwer nachweisbar. Die Tatsache, dass die Entscheidung für oder gegen eine Strafanzeige aufgrund der zeitnahen Spurensicherung unmittelbar getroffen werden muss, überfordert die Frauen. Doch unabhängig von dieser Entscheidung sollte bei sexueller Gewalt die Gesundheit der Betroffenen an erster Stelle stehen.

Direkt nach der Tat ist das Aufsuchen eines nahegelegenen Krankenhauses wichtig, um eine medizinische Versorgung zu sichern.

Die Krankenhäuser in Arnsberg und Brilon bieten seit 2016 die anonyme Spurensicherung an. Die Betroffenen von sexueller Gewalt können Ihre Tatspuren dort anonym sichern lassen und erlangen die Chance, sich ohne Druck für oder gegen eine Strafanzeige zu entscheiden. Der Zeitgewinn bei der Entscheidungsfindung ist ein bedeutender Vorteil für die von sexueller Gewalt betroffenen Frauen. Aus welchem Grund ist die Fortbildung „Anonyme Spurensicherung- eine Chance für Opfer von Sexualstrafteten“ für Ärzte/innen, medizinisches Personal, Mitarbeiter/innen in psychosozialen Einrichtungen aber auch für Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagogen/innen von Bedeutung?

Noch immer kennen zu wenige Frauen, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und Beschäftigte in Beratungsstellen und sozialen Diensten die Möglichkeit der Anonymen Spurensicherung. Ärztinnen und Ärzte sind wichtige Vertrauenspersonen ihrer Patientinnen. In einer eigenen Praxis sind sie nicht wie die Kliniken rund um die Uhr erreichbar. Gynäkologen/innen haben im Praxisalltag vielleicht nicht die Zeit für eine rechtsmedizinische Dokumentation. Allgemeinmediziner/innen verweisen ohnehin in gynäkologischen Fragen weiter. Aber jede Ärztin und jeder Arzt kann unabhängig von seiner Fachrichtung seine Patientinnen über die Möglichkeit der anonymen Spurensicherung informieren und über die verbesserten Chancen in einem späteren Gerichtsverfahren aufklären. Auch Sozialarbeiter/innen oder Sozialpädagogen/innen in Beratungsstellen, der Familien- oder Behindertenhilfe, der Gerichtshilfe, dem Sozialpsychiatrischen Dienst etc. sind ebenfalls Vertrauenspersonen und Unterstützer/innen ihrer Klientinnen. Sie transportieren wichtige Informationen an die Personen weiter, die Sie beruflich unterstützen. Nur wenn Sie fachlich auf dem neusten Stand sind, können Sie optimal unterstützen!

Deshalb bietet die Frauenberatung Arnsberg in Kooperation mit dem Arbeitskreis häusliche Gewalt Arnsberg, dem Aktionskreis gegen häusliche Gewalt im HSK, der Frauenberatung Meschede und dem Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon die Fortbildung: „Anonyme Spurensicherung- eine Chance für Opfer von Sexualstrafteten“ am 14. November von 14.00 bis 17.00 Uhr an, die im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon im großen Konferenzraum, 4. Etage stattfindet. Die Fortbildung ist der Teil einer Kampagne, die für medizinische Soforthilfe nach sexueller Gewalt wirbt und die Möglichkeit der anonymen Spurensicherung bekannt machen möchte. Weitere Bestandteile dieser Kampagne sind ein Flyer mit dem Titel „Medizinische Soforthilfe nach sexueller Gewalt“, ein Notfallkärtchen und ein Plakat, die in Krankenhäusern, Arzt- und Psychotherapiepraxen, Beratungsstellen, Verwaltungen und Schulen ausliegen.

Prof. Dr. Heidi Pfeiffer vom Rechtsmedizinischen Institut der Uni Münster „Gerichtsfeste Befunddokumentation und Spurensicherung“

Anne Schwartz, Fachärztin für Gynäkologie im Krankenhaus Brilon „Verdacht auf eine sexuelle Straftat – wie kann die Gynäkologie helfen“

Staatsanwältin Eike Andrea Bramlage, Staatsanwaltschaft Arnsberg „Die Chance der Anonymen Spurensicherung aus Sicht der Staatsanwaltschaft“

Susanne Willmes, Psychologin B.Sc. der Frauenberatung Meschede „Psychosoziale Unterstützung nach sexualisierter Gewalt.“

Die Fortbildung wurde von der Ärztekammer Westfalen-Lippe zertifiziert und vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW gefördert.

Quelle: Krankenhaus Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon