Landesligafußball in Brilon

Brilon-Totallokal: Am kommenden Sonntag erwartet der SV Brilon um 15.00 Uhr den Tabellendritten VfL Bad Berleburg zum Spitzenspiel in Brilon

brilon-totallokal: Die Gäste aus dem Wittgensteiner Land sind der Briloner Mannschaft aus zahlreichen Duellen in der Bezirksliga aus der Vergangenheit bekannt. Mit Ahmad Ibrahim hat der VfL Bad Berleburg einen absoluten Ausnahmespieler in seinen Reihen. Ibrahim kann aufgrund einer Rotsperre allerdings in Brilon nicht mitwirken.

Beim SV Brilon zeigte die Formkurve zuletzt mit einem Auswärtssieg beim Tabellenführer in Menden und eine Woche später mit einem Heimsieg gegen den TuS Erndtebrück 2 deutlich nach oben. In Brilon freut man sich auf das Spitzenspiel gegen den Aufstiegsaspiranten und erwartet wieder ein volles Haus.

Quelle: SVB Team Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon