Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon erhält staatliche Anerkennung! Ausbildung mit 25 Teilnehmern starten…

Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon: Neues Ausbildungsangebot für Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz

brilon-totallokal: Das Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon erhält jetzt von der Bezirksregierung Arnsberg die staatliche Anerkennung für die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz.

Die Städtische Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH betreibt bereits seit Jahren eine Schule für Gesundheitsberufe mit dem Ausbildungszweig Gesundheits- und Krankenpflege. Diese soll um die Ausbildungsstätte für Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz ergänzt werden. Die dafür erforderliche staatliche Anerkennung konnte jetzt von der Bezirksregierung Arnsberg erteilt werden. Im Hochsauerlandkreis ist das Briloner Krankenhaus die erste Ausbildungsstätte für Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz.

Die entsprechenden Unterlagen nahmen Sonja G. Drumm, Geschäftsführerin des Krankenhauses und Petra Vorderwisch, Schulleiterin von Anna Tenner, der zuständigen Mitarbeiterin der Bezirksregierung Arnsberg entgegen.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausbildung ist der Hauptschulabschluss, eine gleichwertige Schulbildung oder eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie die gesundheitliche Eignung.

Die Ausbildung umfasst in Vollzeitform einen Zeitraum von einem Jahr, in Teilzeitform höchstens zwei Jahre. Sie umfasst theoretischen und praktischen Unterricht im Umfang von 500 Stunden sowie einen praktischen Ausbildungsanteil von 1100 Stunden. Die praktische Ausbildung wird in der stationären Versorgung in konservativen und operativen Bereichen im Maria-Hilf Krankenhaus in Brilon durchgeführt.

Darüber hinaus gibt es Ausbildungsabschnitte bei Menschen aller Altersgruppen in der ambulanten Versorgung außerhalb des Krankenhausbereichs sowie in teilstationären Einrichtungen (Einsatz in ambulanten Pflegediensten oder in Einrichtungen des betreuten Wohnens oder in Tageskliniken), wie beispielsweise in den Sozialstationen Brilon. Diese Ausbildung soll zum 01.4.2019 mit einem Lehrgang à 25 Teilnehmer/innen starten.

BU.: Sonja G. Drumm, Geschäftsführerin des Krankenhauses und Petra Vorderwisch, Schulleiterin.

Quelle: Bezirksregierung Arnsberg

