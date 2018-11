6 Bäder, 60 Räder, 1 Team! Zweites Aqua-Cycling für die Aktion Lichtblicke e.V.

Brilon-Totallokal: Radeln im Wasser für die Hilfsaktionen der NRW-Lokalradios am So., 18. Nov. 2018. Parallel in sechs Thermen/Bädern jeweils von 14-18 Uhr.

brilon-totallokal: Die Premiere in 2017 erbrachte 6352,50 €!

Sie tun es noch mal! Sechs Thermen & Bäder aus dem Kreis Soest, aus Hamm und aus dem Sauerland tun sich erneut zusammen, um gemeinsam die Aktion Lichtblicke e.V. (Hilfsaktionen der NRW-Lokalradios) zu unterstützen.

Mit dabei sind: Aquafun Soest, AquaOlsberg, CabrioLi(ppstadt), Maximare Hamm, Nass Arnsberg und die SoleTherme Bad Sassendorf.

Seit mehr als drei Jahren treffen sich die genannten Bäder und Thermen in regelmäßigen Abschnitten zum gemeinsamen Austausch. Ende 2016 ist die Idee einer gemeinsamen Hilfsaktion geboren.

Im September 2017 kamen beim ersten Aqua-Cyceln für die gute Sache 6.352,50 € zusammen. In Abstimmung mit der Aktion Lichtblicke e.V (Hilfsaktion der NRW-Lokalradios), floss die gesamte Spendensumme an den Caritasverband Soest, der Ferienprogramme von Alleinerziehenden in Brennpunkten unterstützt. Bspw. Mitmachzirkus, Trommelkurse, Theaterworkshops etc.

Mitmachen beim zweiten radeln im Wasser für die gute Sache am Sonntag, 18. November 2018, kann jede(r)! In allen sechs Bädern stehen von 14-18 Uhr jeweils zehn Aqua-Cycling Räder zum Mitradeln zur Verfügung.

Welche Summe zusammen geradelt wird, hängt natürlich auch etwas von den Teilnehmern ab, somit zählt jeder Teilnehmer, der für den guten Zweck mitfährt.

Die Bädergemeinschaft hat sich für die erste Veranstaltung das Ziel gesetzt, das Ergebnis von 2017 mindestens zu halten.

Quelle: Christian Fecke, Marketing Maximare

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon