Deutlich mehr Geld, damit Langzeitarbeitslose in Jobs kommen

Brilon-Totallokal: MdB Dirk Wiese „Das ist die Handschrift der SPD für mehr sozialen Zusammenhalt im Land“

brilon-totallokal: 2019 stehen dem Jobcenter im Hochsauerlandkreis, knapp zwei Millionen Euro mehr für die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen zur Verfügung als im Jahr 2018. Das hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dem heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten, Dirk Wiese, mit-geteilt.

„Für die Langzeitarbeitslosen ist das ein echtes Plus. Damit kann das Jobcenter ihnen zielgenau helfen und sie besser in Arbeit vermitteln. Das gibt es nur, weil die SPD in der Regierung ist.“, so Wiese

Das Jobcenter Hochsauerlandkreis erhält 2019 demnach 1.994.090 Mio. Euro zusätzlich im Vergleich zum Vorjahr. Das sind dann insgesamt 9.961.175 Mio. Euro.

Neben diesem Mehr an Mitteln kann der Hochsauerlandkreis auch von zusätzlichen Finanzierungsquellen für den Sozialen Arbeitsmarkt profitieren, der heute im Bundestag beschlossen wurde.

„Es ist gut, dass der Soziale Arbeitsmarkt endlich kommt. Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren ist nicht nur volkswirtschaftlich klüger, sondern auch eine Zeitenwende in der Sozialpolitik. Der Bund stärkt die soziale Teilhabe von Menschen, die schon sehr lange nach Arbeit suchen.“ erklärt Dirk Wiese

„Dazu werden wir bundesweit 4 Milliarden Euro einsetzen. Das ist konkrete Politik für den sozialen Zusammenhalt im Land.“

Quelle: Irmgard Sander, Wahlkreissekretärin

